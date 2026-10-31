أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 31 أكتوبر 2026

شهد سعر الذهب في الإمارات استقرارًا مع تعاملات مساء اليوم الجمعة 31-10-2026 على مستوى الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب في الإمارات

بلغ متوسط سعر الذهب في محلات الصاغة الإماراتية استقرارًا دون تغيير على مستوى المشغولات الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 414 درهما إماراتيا.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 467 درهما إماراتيا.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 432.5 درهم إماراتي.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 414.5 درهم إماراتي.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 355.5 درهم إماراتي.

سعر تولة الذهب عيار 24

وصل سعر تولة الذهب من عيار 24 نحو 5447 درهما إماراتيا.

سعر تولة الذهب عيار 22

بلغ سعر تولة الذهب من عيار 22 نحو 5045 درهما إماراتيا.

سعر أونصة الذهب

وصل سعر أونصة الذهب 14.525 ألف درهم إماراتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار 3875 دولارا .

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 3316 درهما إماراتيا.