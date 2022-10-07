عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد الزيادة الجديدة .. أسعار أوبل موكا 2023 الرياضية |صور

احدث اسعار السيارة
احدث اسعار السيارة اوبل موكا 2023

شهدت السيارة اوبل موكا زيادة سعرية لموديل 2023 المقدم داخل السوق المحلي، حيث تتراوح تلك الزيادة بين 45 و 40 الف جنيه، لتشمل جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية.

أسعار ومواصفات أوبل كروس لاند 2023 .. صور

35 ألف جنيه .. زيادة في أسعار أوبل موكا 2022 |صور

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة اوبل موكا 2023 في مصر 

احدث اسعار السيارة اوبل موكا 2023 

تتمكن السيارة اوبل موكا 2023 في التسارع من وضع الاستعداد 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 9.2 ثانية، حيث دعمت بمحرك 1200 سي سي تيربو، ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر.

احدث اسعار السيارة اوبل موكا 2023 

ويستطيع محرك السيارة اوبل موكا 2023 ضخ قوة قدرها 130 حصانا، و 230 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تستهلك كمية من الوقود تقدر بـ 5.9 لتر، عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

احدث اسعار السيارة اوبل موكا 2023 

وتحتوي السيارة اوبل موكا 2023 على ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء بتقنية الدفع الامامي للعجلات مكون من 8 سرعات، بينما تعتمد السيارة على جنوط رياضية 17 و 18 بوصة، مع قاعدة عجلات بطول 2557 مم.

احدث اسعار السيارة اوبل موكا 2023 

وتضم السيارة اوبل موكا 2023 عدة تجهيزات ومنها، كاميرا بانوراما، وحساسات مطر وضوء، بالاضافة إلى مستشعرات الحركة، ومصابيح LED، مع شاشة ملونة 10 بوصة تدعم التطبيقات الذكية، ومقود حركة متعدد الوظائف.

احدث اسعار السيارة اوبل موكا 2023 

الاسعار الرسمية للسيارة اوبل موكا 2023 في مصر 

 

الفئة الأولى اوبل موكا 2023 بقيمة قدرها 619.990 ألف جنيه بدلاً من 574.990 ألف جنيه

الفئة الثانية اوبل موكا 2023 بقيمة قدرها  649.990 ألف جنيه بدلاً من 609.990 ألف جنيه.

اوبل موكا موكا 2023 اوبل موكا 2023 اسعار السيارة اوبل موكا 2023 احدث اسعار السيارة اوبل موكا 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وصلة رقص انتهت بقرار فصل.. ماذا حدث في مدرسة ثانوية بالدقهلية؟

مفاجأة.. مغني المهرجانات مسلم يعلن اعتزاله: المجال لا يناسبني

أسبوع حزين على الدولار عالميًا|هبوط قوى للأخضر وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

والده في القاهرة للتفاوض..الزمالك يقترب من ضم البلايلي للفريق

الحق الفرصة واشترى |تراجع تاريخي في أسعار الذهب وعيار21 يفقد 138 جنيهًا

أخبار الرياضة.. الزمالك يقترب من ضم بلايلي وكلاتنبيرج يضع لائحة الحكام

سافيو احتياطي.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد المنيستري بدوري الأبطال

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022

ترشيحاتنا

ارتفاع سعر صرف اليورو فى البنوك اليوم الجمعة 7-10-2022

لطلاب أولى ثانوي.. تسليم التابلت خلال أيام واتاحة سداد التأمين بالبريد

شبيهة أم كلثوم.. قصة شهد أصغر منشدة في دمياط

هشام آمنة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية في سيناء

بايدن: التهديدات الروسية باستخدام النووي تعرض البشرية لخطر نهاية العالم

مطار القاهرة: راكب مصر يحاول تهريب سبائك ذهبية في البنطلون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من الشاي ينقص الوزن وخالي من الكافيين| غير متوقع

بمكياج لافت.. مي عز الدين تستعرض جمالها

بعد تغزلها بزوجها .. إطلالات بوسي وهشام ربيع تثير جدلا |شاهد

فى عيد ميلادها الـ 43 .. ريم البارودى بإطلالة جديدة|شاهد

فيديو

أنهت التحضرات في يوم.. ماذا قالت الراحلة شادية عن "يا حبيبتي يا مصر"؟

«رغيف في أوضة على البلاط».. تفاصيل احتجاز أب لإبنه بلا طعام بدمياط.. فيديوجراف

تفاصيل مؤلمة في حجز أب لابنه بلا طعام

فضائح أبناء بايدن تظهر للعلن.. ضابط بحرية أمريكي سابق يكشف المستور|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

اﻟﻤﺰﻳﺪ