بعد الزيادة الجديدة .. أسعار أوبل موكا 2023 الرياضية |صور

شهدت السيارة اوبل موكا زيادة سعرية لموديل 2023 المقدم داخل السوق المحلي، حيث تتراوح تلك الزيادة بين 45 و 40 الف جنيه، لتشمل جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة اوبل موكا 2023 في مصر

احدث اسعار السيارة اوبل موكا 2023

تتمكن السيارة اوبل موكا 2023 في التسارع من وضع الاستعداد 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 9.2 ثانية، حيث دعمت بمحرك 1200 سي سي تيربو، ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر.

احدث اسعار السيارة اوبل موكا 2023

ويستطيع محرك السيارة اوبل موكا 2023 ضخ قوة قدرها 130 حصانا، و 230 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تستهلك كمية من الوقود تقدر بـ 5.9 لتر، عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

احدث اسعار السيارة اوبل موكا 2023

وتحتوي السيارة اوبل موكا 2023 على ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء بتقنية الدفع الامامي للعجلات مكون من 8 سرعات، بينما تعتمد السيارة على جنوط رياضية 17 و 18 بوصة، مع قاعدة عجلات بطول 2557 مم.

احدث اسعار السيارة اوبل موكا 2023

وتضم السيارة اوبل موكا 2023 عدة تجهيزات ومنها، كاميرا بانوراما، وحساسات مطر وضوء، بالاضافة إلى مستشعرات الحركة، ومصابيح LED، مع شاشة ملونة 10 بوصة تدعم التطبيقات الذكية، ومقود حركة متعدد الوظائف.

احدث اسعار السيارة اوبل موكا 2023

الاسعار الرسمية للسيارة اوبل موكا 2023 في مصر

الفئة الأولى اوبل موكا 2023 بقيمة قدرها 619.990 ألف جنيه بدلاً من 574.990 ألف جنيه

الفئة الثانية اوبل موكا 2023 بقيمة قدرها 649.990 ألف جنيه بدلاً من 609.990 ألف جنيه.