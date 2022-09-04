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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

35 ألف جنيه .. زيادة في أسعار أوبل موكا 2022 |صور

اوبل موكا موديل 2022
اوبل موكا موديل 2022

ارتفعت اسعار السيارة اوبل موكا موديل 2022 المطروحة داخل السوق المصري، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة التي تنتمي لفئة الكروس اوفر الرياضية، حيث شهدت السيارة زيادة سعرية تبدأ من 30 الف جنيه وحتى 35 الف جنيه.

 

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اسعار السيارة اوبل موكا موديل 2022 في السوق المصري بعد الزيادة الاخيرة.

اوبل موكا موديل 2022

تتمتع السيارة اوبل موكا موديل 2022 بالعديد من التجهيزات ومنها، مثبت سرعة، حساسات ركن، مرايات جانبية كهربائية، نظام متابعة ضغط الاطارات، نظام التوازن الالكتروني، وخاصية المحافظة على متابعة المسار، وفرامل يد كهربائية، وفرامل ABS و EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية التي تصل إلى 8 AIRBAGS.

اوبل موكا موديل 2022

وتحتوي السيارة اوبل موكا موديل 2022 على تجهيزات اخرى مثل، فتحة سقف بانوراما، وشاشة تعمل باللمس 10 بوصة تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندوريد اوتو، ونظام صوتي يصل إلى 6 مكبرات، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، بالاضافة إلى كاميرا 360 درجة، وجنوط رياضية بين 17 و 18 بوصة.

اوبل موكا موديل 2022

وزودت السيارة اوبل موكا موديل 2022 بمحرك 1200 سي سي تيربو بقوة 130 حصانا، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة من 8 سرعات اوتوماتيكية الاداء، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.2 ثانية، ومتوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.9 لتر لكل 100 كم.

اوبل موكا موديل 2022

الأسعار الجديدة للسيارة اوبل موكا موديل 2022 في مصر 

 

الفئة الأولى اوبل موكا موديل 2022 بسعر 575 ألف جنيه بدلًا من 540 الف جنيه.

الفئة الثانية اوبل موكا موديل 2022 بسعر 610 الف جنيه بدلًا من 580 الف جنيه.

اوبل موكا موديل 2022
اوبل موكا اوبل موكا موديل 2022 أسعار السيارة اوبل موكا موديل 2022

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