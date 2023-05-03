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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيري تيجو 8 برو موديل 2023

شيري تيجو 8 برو موديل
شيري تيجو 8 برو موديل 2023

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية شيري ، عن زيادة سعرية جديدة للسيارة تيجو 8 برو موديل 2023 داخل السوق المصرية للسيارات .

شيري تيجو 8 برو موديل 2023

وتعتبر السيارة تيجو 8 برو موديل 2023 من ضمن السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV، والتى تأتى بفئة سعرية واحدة  داخل السوق المحلية المصرية، وتمت زيادة سعرها بمقدار 230 ألف جنيه .

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وتستمد السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2023 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 197 حصان، وعزم دوران 290 نيوتن/متر، و بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات من فئة DSG، وتصل سعة خزان الوقود إلى 51 لترًا.

شيري تيجو 8 برو موديل 2023

وتأتي الأبعاد الخارجية للسيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2023 بطول 4722 مم، وعرض 1860 مم، وارتفاع 1745 مم، وقاعدة عجلات بطول 2710 مم، وتصل سعة الحقيبة الخلفية الي 886 لترًا.

 

أما عن المقصورة الداخلية للسيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2023 ، فتأتى بشاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، ونظام أبل كار بلاي Apple CarPlay، و أندرويد أوتو Android Auto، وتكييف هواء ثنائي المناطق، وشاحن لاسلكي، ومفتاح ذكي لفتح وغلق السيارة، وفتحة سقف بانوراما.

شيري تيجو 8 برو موديل 2023

وتضم السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2023 العديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التحكم في ثبات السيارة، ونظام المساعدة صعود المرتفعاتHAC ، ونظام الهبوط من المنحدرات HDC، ومراقبة ضغط هواء الإطارات، وحساسات للتنبيه من التصادم ، وكاميرا خلفية، وكاميرا بانوراما 360 درجة، ونظام المحافظة على المسار، ونظام تحذير النقاط العمياء.

شيري تيجو 8 برو موديل 2023

أما عن سعر السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2023، فتأتى فئتها الوحيدة بسعر مليون و135 ألف جنيه بدلاً من 905 آلاف جنيه .

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