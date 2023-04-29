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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار جيلي كول راي موديل 2023 .. صور

جيلي كول راي موديل
جيلي كول راي موديل 2023

شهدت أسعار السيارة جيلي كول راي موديل 2023، زيادة سعرية جديدة يتم تطبيقها بداية من الشهر المقبل، حيث تراوحت تلك النبة بين 60 الف و 63 الف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري، من هذه النسخة والتي تنتمي لعائلة الكروس اوفر الرياضية.

 

تعرف على سعر ومواصفات السيارة جيلي كول راي موديل 2023

جيلي كول راي موديل 2023 

محرك السيارة جيلي كول راي موديل 2023 

 

  • سعة 1500 سي سي "تيربو".
  • ثلاثي الاسطوانات "3 سلندر".
  • قوة اجمالية 175 حصانا.
  • عزم اقصى للدوران 255 نيوتن/متر.
  • ناقل حركة "أوتوماتيك".
  • 7 سرعات.
  • دفع أمامي.
جيلي كول راي موديل 2023 
  • يمكن للسيارة جيلي كول راي موديل 2023 أن تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 7.9 ثانية، بينما يبلغ متوسط استهلاكها للوقود نحو 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.
جيلي كول راي موديل 2023 

ابعاد السيارة جيلي كول راي موديل 2023 

 

  • طول 4330 مم.
  • عرض 1800 مم.
  • ارتفاع 1609 مم.
  • قاعدة عجلات 2600 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض 180 مم.
  • سعة تخزين خلفية 330 مم.
  • خزان وقود 45 لتر.
جيلي كول راي موديل 2023 

احدث اسعار جيلي كول راي موديل 2023 بالسوق المصري 

 

الفئة الاولى جيلي كول راي موديل 2023 بسعر 800 ألف جنيه بدلاً من 740 ألف جنيه.

الفئة الثانية جيلي كول راي موديل 2023 بسعر 900 ألف جنيه بدلاً من 840 ألف جنيه.

الفئة الثالثة جيلي كول راي موديل 2023 بسعر 920 ألف جنيه بدلاً من 857 ألف جنيه.

جيلي كول راي موديل 2023 
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