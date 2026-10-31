بالإجماع.. انتخاب وزير العمل المصري رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية

بالإجماع، انتخب أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وللمرة الثالثة على التوالي، جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزير العمل، رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة ، الممتدة حتى نهاية شهر أكتوبر عام 2027..جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد اليوم السبت بالقاهرة، في دورته رقم 105، بدعوة من فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، وبحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة العرب، من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، أعضاء "المجلس "،وممثلي جامعة الدول العربية.

كما انتخب مجلس الإدارة الشيخ راشد بن عامر المصلحي من سلطنة عُمان، ممثلًا عن فريق أصحاب الأعمال، والدكتور سر الختم الأمين عبد القادر،من السودان،ممثلًا عن فريق العمال.

ووجّه وزير العمل حسن رداد الشكر والتقدير إلى ممثلي أطراف العمل الثلاثة العرب على ثقتهم وانتخابهم مصر لرئاسة مجلس إدارة المنظمة، مؤكدًا اعتزازه بهذه الثقة، وتعهد بأن مصر ستواصل بذل كل الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك، وتوحيد الرؤى والمواقف لمواجهة مختلف التحديات الراهنة التي تواجه أسواق العمل العربية، ودعم قضايا التشغيل والتدريب والتأهيل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل اللائق.

ودعا الوزير إلى وحدة الصف العربي، وتكامل الجهود بين أطراف العمل الثلاثة، وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، بما يدعم المصالح العربية، ويعزز حضورها وتأثيرها في القضايا المتعلقة بالعمل والعمال.

ويناقش الاجتماع على مدار اليوم عددًا من الملفات المهمة، من بينها انتخاب هيئة رئاسة مجلس الإدارة،وتقرير بشأن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة، إلى جانب المسائل التنظيمية والمالية والإدارية، واستعراض تقرير عن أنشطة المنظمة وإنجازاتها.