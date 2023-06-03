أسعار جديدة للسيارة ام جي 6 بالسوق المصري .. صور

ارتفعت اسعار السيارة ام جي 6 من جديدة داخل السوق المحلي، بعد طرح القائمة الرسمية لاسعار سيارات MG مع بداية شهر يونيو الجاري، حيث شهدت تلك النسخة والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، زيادة سعرية قدرها 50 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة محليًا، وبذلك اصبحت تقدم اسعار الفئة الاولى بسعر 849.990 ألف جنيه.

ام جي 6

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري الاسعار الرسمية للسيارة ام جي 6 في السوق المصري واهم مواصفاتها الفنية.

ام جي 6

تتمتع السيارة ام جي 6 بالعديد من التجهيزات منها، مكيف هواء ثنائي، مثبت سرعة، حساسات ركن امامي وخلفية، كاميرا محيطة، وعجلة قيادة "مالتي فانكشن"، وعدد 6 مكبرات صوتية، وفتحة سقف كهربائية، وشاشة 8 بوصة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، بالاضافة إلى زي تشغيل وايقاف المحرك "بصمة" ودخول السيارة بدون مفتاح.

ام جي 6

وتضم السيارة ام جي 6 جنوط رياضية قياسية 16 بوصة، وتصل إلى 17 بوصة، وواجهة أمامية حادة الشكل، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات "تيربو"، سعة 1600 سي سي، بقوة 169 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات اوتوماتيك مكون من 7 نقلات.

ام جي 6

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة ام جي 6 في السوق المصري

الفئة الاولى ام جي 6 بقيمة قدرها 849.990 ألف جنيه بدلاً من 799.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية ام جي 6 بقيمة قدرها 889.990 ألف جنيه بدلاً من 839.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة ام جي 6 بقيمة قدرها 914.990 ألف جنيه بدلاً من 864.990 ألف جنيه.