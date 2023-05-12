إم جي تستعرض تصميم سيارة Cyberster Electric Roadster الجديدة

بعد شهر من ظهور MG Cyberster لأول مرة في معرض شنجهاي للسيارات في الصين، استعرضت الشركة "نموذج تصميم ما قبل الإنتاج" إلى مقر مارليبون في لندن، حيث نظمت حدثًا تقديميًا خاصًا قبل إطلاقها في السوق هذا الصيف.

MG Cyberster

تعتبر هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها صورًا رسمية لسيارة MG Cybersterفي الجسد ، مع نموذج كامل الحجم يبدو جذابًا للغاية في هذا الظل الأحمر الغامق. يبلغ طول الهيكل المنحوت 4535 ملم (178.5 بوصة) ، مع الحفاظ على أبعاد السيارة التقليدية مع غطاء محرك طويل وعجلات كبيرة القطر وصورة ظلية منخفضة.

يضيف Cyberester أيضًا عناصر مستوحاة من السيارة الفائقة إلى المزيج ، بما في ذلك أبواب المقص والجناح المدمج في ذيل Kammback.

MG Cyberster

تم عرض النموذج الأولي بغطاء ناعم من الأعلى إلى الأسفل ، كاشفة عن المقصورة المستقبلية ذات المقعدين والتي تحتوي على ما لا يقل عن أربع شاشات على قمرة القيادة الرقمية.

نشرت MG أيضًا مقطع فيديو قصيرًا لسيارة رودستر الكهربائية إلى جانب معرض الصور، وتحدث كارل جوثام ، مدير التصميم المتقدم في MG، عن العملية الإبداعية وراء Cyberesterوالتي تعيد صانع السيارات إلى جذوره في السيارات الرياضية.

MG Cyberster

ركز عصر MGالمملوك لشركة SAICإلى حد كبير على عروض سيارات الدفع الرباعي الحديثة ، لذا فإن وجود سيارة رودستر ذات مقعدين في التشكيلة أمر مثير للغاية لمحبي التراث الغني للعلامة التجارية.

ولم تفصل MGبعد عن مواصفات النموذج الجديد لكن وثائق من MIITالصيني تشير إلى أنها ستقدم خيارين لمجموعة نقل الحركة. سينتج طراز RWD أحادي المحرك 310 حصان (231 كيلو واط / 314 حصانًا) ، بينما ينتج محرك الدفع الرباعي ثنائي المحرك ما يصل إلى 536 حصانًا (400 كيلو واط / 544 حصانًا) ، مما يوفر الطاقة من بطارية ليثيوم أيون غير معروفة القدرة والمدى.

MG Cyberster

ستتوفر MG Cyberster في أسواق المملكة المتحدة وأوروبا في صيف عام 2024، وستعلن الشركة عن الأسعار في وقت لاحق ، لكنها تطلق عليها "أول رودستر EV بسعر معقول في العالم".

أفادت مجلة Autocarأن الأسعار في المملكة المتحدة ستبدأ من حوالي 55000 جنيه إسترليني (69166 دولارًا) لمحرك RWDأحادي المحرك ومن 65000 جنيه إسترليني (81.742 دولارًا) لمحرك AWDثنائي المحرك، إذا كانت هذه الأرقام دقيقة ، فستكون MG Cyberester أغلى قليلاً من سيارة BMW Z4عالية المواصفات التي تعمل بمحرك ICE، ولكن ما يقرب من نصف سعر سيارة Mercedes SL.