تنتهي في 14 مايو.. تويوتا كورولا بربع الثمن| صور

خصصت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج تطبيق «منح التيسيرات للمصريين بالخارج لاستيراد سيارة»، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، استجابة لمطالب ومقترحات المصريين المغتربين، حيث سيسهل عليهم مهمة استيراد سياراتهم بدون دفع أي رسوم جمركية، مقابل وديعة بنكية بالدولار تسترد بعد 5 سنوات.

تويوتا كورولا موديل 2023

يتم التسجيل في البرنامج واختيار نوع السيارة والموديل والسنة ونوع المحرك (كهرباء أو بنزين) وحجم سعة المحرك، بالإضافة لبلد الإقامة وبلد منشأ السيارة، مع إيضاح حالة السيارة جديدة أو مستعملة.

وعند التسجيل في البرنامج سيتم الاستفادة من عدة مميزات، مثل تخفيض يصل إلى 70% عند استيرادها من الخارج، بالإضافة للإعفاء الجمركي والضريبي وفقاً للقانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج.

تويوتا كورولا موديل 2023

تمت إعادة تقييم السيارات وفقاً لفئات متدرجة "الأساسية، والمتوسطة، والكاملة وذلك حسب عدد الكماليات بالسيارة، كما تم مد فترة التسجيل والسداد من 4 شهور إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023.

وسيتم تمديد مدة العمل بالقانون لـ 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة، وإلغاء حظر البيع على السيارة المستوردة، وإلغاء شرط كشف الحساب البنكي، وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية، والتصديق على مستندات الإقامة.

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد تويوتا كورولا

تويوتا كورولا موديل 2019 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 2,918 دولارا.

تويوتا كورولا موديل 2020 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 3,228 دولارا.

تويوتا كورولا موديل 2021 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 3,552 دولارا.

تويوتا كورولا موديل 2022 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 4,323 دولارا.

تويوتا كورولا موديل 2023 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 4,626 دولارا.

مواصفات السيارة تويوتا كورولا موديل 2023

تأتي السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يعمل بالبنزين ويتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 121 حصانا، وعزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كيلومترا/ساعة، بنظام دفع أمامي، وناقل حركة من نوع CVT .

وتصل السرعة القصوى للسيارة تويوتا كورولا موديل 2023 الى 190 كيلومترا في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر خلال 11 ثانية فقط.