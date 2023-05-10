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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات كروس أوفر يابانية تبدأ بـ 580 ألف جنيه| صور

صدى البلد

تمتلك السيارات اليابانية شعبية وأنتشاراً كبيراً بالسوق المصري، حيث تعتبر من بين أفضل السيارات بالفئات الاقتصادية.

وفي السياق التالي نستعرض أبرز السيارات اليابانية الجديدة بفئة الكروس أوفر:

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سوزوكي فيتارا

سوزوكي فيتارا

تعتمد السيارة سوزوكي فيتارا على محرك 120 حصانا، سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، ينتج 156 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تعتمد على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 نقلات مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

 

أسعار سوزوكي فيتارا 2022

لفئة الاولى ONE TONE بسعر 824.900 ألف جنيه 

الفئة الثانية TWO TONEبسعر 834.900 ألف جنيه 

سوبارو XV

سوبارو XV

تمتلك سيارة سوبارو XVموديل 2022 محرك سعة 1600 سي سي، ينتج منها قوه قدرها 114 حصان، وعزم اقصي للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 13.9 ثانية، وتصل سعة خزان الوقود الي 63 لتر .

أسعار سوبارو XV موديل 2022

فئة F/O AWD بسعر 829 الف جنيه بدلا من 789 الف جنيه .

فئة Premium AWD بسعر 899 الف جنيه بدلا من 869 الف جنيه 

فئة Luxury AWD بسعر 999 الف جنيه بدلا من 959 الف جنيه 

نيسان قشقاي 

نيسان قشقاي موديل 2022

تعتمد السيارة نيسان قشقاي موديل 2022 على محرك 4 سلندر تيربو، سعة 1300 سي سي، ينتج 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما يمكنه ضخ قوة قدرها 148 حصانا، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

أسعار نيسان قشقاي موديل 2022

الفئة الأولى بقيمة قدرها 579,000 جنيه

الفئة الثانية بقيمة قدرها 584,000 جنيه

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 584,000 جنيه

الفئة الربعة بقيمة قدرها 619,000 جنيه

الفئة الخامسة بقيمة قدرها 654,000 جنيه

الفئة السادسة بقيمة قدرها 659,000 جنيه  

 

تويوتا CHR موديل 2023

تويوتا CHR موديل 2023

تتوفر السيارة تويوتا CHR موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1200 سي سي تيربو، يضخ قوة تصل الى 113 حصانا، و 185 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات CVT، بنظام جر أمامي.

سعر السيارة تويوتا CHR موديل 2023

ويبلغ سعر السيارة تويوتا CHR موديل 2022 نحو 840,000 جنيه.

ميتسوبيشي اكليبس كروس

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023

تتوافر السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي "تيربو"، ينتج عزم اقصى للدوران يقدر بـ 250 نيوتن/متر، وقوة اجمالية قدرها 150 حصانا، يصل معدل استهلاك الوقود إلى 6.7 لتر عندما تقطع مسافة 100 كم.

أسعار السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023

الفئة الأولى بقيمة قدرها 880,000 جنيه

الفئة الثانية بقيمة قدرها 950,000 جنيه

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 990,000 جنيه

الفئة الربعة بقيمة قدرها 1,040,000 جنيه

الكروس اوفر سوزوكي فيتارا سوبارو XV نيسان قشقاي تويوتا CHR ميتسوبيشي اكليبس كروس

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