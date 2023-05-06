بيجو وفيات.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري| صور

يشهد السوق المصري تنافساً قوياً بين العديد من السيارات الجديدة، والتي تأتي بأقوى التجهيزات الفنية.

يستعرض صدى البلد في السياق التالي 5 من أبرز السيارات الجديدة في السوق المصري.

فيات X500 موديل 2023

فيات X500 موديل 2023

يمكن للسيارة فيات X500 موديل 2023، أن تستهلك كمية من الوقود تقدر بـ 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 190 كيلومتر في الساعة، حيث دعمت السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيربو، يولد قوة تصل 140 حصانا، مع 230 نيوتن/متر من عزم الدران، بينما تستمد أوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 6 نقلات، ويمكنها الانطلاق والتسارع من نقطة الاستعداد 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 10.3 ثانية.

أسعار السيارة فيات X500 موديل 2023

الفئة الأولى فيات 500X موديل 2023 بسعر مليون و200 ألف جنيه

الفئة الثانية فيات 500X موديل 2023 بسعر مليون و300 جنيه

الفئة الثالثة فيات 500X موديل 2023 بسعر مليون و350 ألف جنيه

فورد فوكاس موديل 2023

فورد فوكاس موديل 2023

تستمد السيارة فورد فوكاس موديل 2023، قوتها من محرك ثلاثي الأسطوانات 3 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 120 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 151 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيك بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

أسعار السيارة فورد فوكاس موديل 2023 في مصر:

الفئة الأولى TREND 4D بقيمة قدرها 700,000 جنيه

الفئة الثانية CONNECTED 5D بقيمة قدرها 720,000 جنيه

الفئة الثالثة CONNECTED 4Dبقيمة قدرها 730,000 جنيه

الفئة الرابعة TITANIUM 5DR بقيمة قدرها 760,000 جنيه

الفئة الخامسة TITANIUM 4D بقيمة قدرها 765,000 جنيه

بيجو 2008 موديل 2023

بيجو 2008 موديل 2023

تتوفر السيارة بيجو 2008 موديل 2023 بمحرك أقوى في الفئات الأعلى سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة تصل الى 130 حصانا، ثلاثي الأسطوانات 3 سلندر، بنظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 300 نيوتن/متر، وتبلغ السرعة القصوى نحو 230 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية بلغت 9.3 ثانية فقط.

أسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2023

بيجو 2008 موديل 2023 الفئة الأولى ACTIVE بسعر 979,990 جنيه

بيجو 2008 موديل 2023 الفئة الثانية ALLURE بسعر 1,054,990 جنيه

بيجو 2008 موديل 2023 الفئة الثانية GT LINE بسعر 1,119,990 جنيه

أوبل كورسا موديل 2023

أوبل كورسا موديل 2023

تنتج السيارة أوبل كورسا موديل 2023 ، قوة 130 حصان من خلال محرك سعة 1200 سي سي تربو، وعزم اقصي للدوران 230 نيوتن/ متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتستهلك السيارة 4.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة .

أسعار السيارة أوبل كورسا موديل 2023:

أوبل كورسا موديل 2023 فئة اليجانس بسعر 809,990 جنيه

أوبل كورسا موديل 2023 فئة توب لاين بلس 869,990 جنيه

سيات اتيكا موديل 2023

حصلت السيارة سيات اتيكا موديل 2023 على محرك تيربو سعة 1400 سي سي، 4 سلندر، بقوة اجمالية قدرها 150 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 198 كم/ساعة، بينما تستمد أوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي من 8 نقلات.

أسعار السيارة سيات اتيكا موديل 2023 .

الفئة الأولى بسعر 1,350,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1,550,000 جنيه.