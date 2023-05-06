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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رولز رويس تقدم رسمياً أول سيارة كهربائية في تاريخها| صور

رولز رويس تقدم رسمياً
رولز رويس تقدم رسمياً أول سيارة كهربائية في تاريخها

قررت العلامة التجارية البريطانية المتخصصة في انتاج السيارات الفارهة رولز رويس دخول عصر جديد من تاريخها من خلال انتاج أول سيارة كهربائية، والتي تعرف باسم سبيكتر، مما يمثل تغييرًا هاماً للشركة. 

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رولز رويس تقدم رسمياً أول سيارة كهربائية في تاريخها

ووفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي تورستن مولر أوتفوس في مقابلة مع مجلة Car ، فإن جميع سيارات رولز رويس الجديدة ستكون كهربائية بحلول نهاية عام 2030.

                                                                                      

ستتوفر السيارة رولز رويس سبيكتر من الداخل بمحركين كهربائيين ينتجان معاً قوة إجمالية تصل الى 590 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 900 نيوتن متر، مع مدى صافي 418 كيلو متر لكل شحنة، فيما تسارع السيارة من 0 حتى 96 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 4.4 ثانية.

رولز رويس تقدم رسمياً أول سيارة كهربائية في تاريخها

كعادة سيارات رولز رويس ستتوفر سبيكتر من الداخل بالعديد من التجهيزات الفاخرة، ويظهر ذلك من خلال الجلد الناعم بتطريزات العلامة الفاخرة، مع 4 مقاعد ، كما تم تزويد السيارة الكهربائية الجديدة بأكثر المواصفات تقدمًا من الناحية التكنولوجية، وتم تزويدها ببطانة أبواب نجوم الليل والتي تضم 4,796 نجمة مضاءة إلى جانب الأسطح المُضيئة الاستثنائية التي تم تجهيزها في المقصورة، ومقود قيادة بكسوة من الجلد الفاخر.

رولز رويس تقدم رسمياً أول سيارة كهربائية في تاريخها

وقال تورستن مولر أوتفوس أثناء مقابلة صحفية: "لقد اتخذنا أيضًا قرارًا بأن هذه السيارة لا يمكنك الحصول عليها بنسخة كهربائية أو نسخة تعمل بمحرك احتراق داخلي، إن سبيكتر كهربائية فقط، جميع سيارات رولز رويس المستقبلية، الجديدة ، ستكون كهربائية فقط مع الحفاظ على ما تمثله ، وسيعتبر التحول تاريخياً.

رولز رويس تقدم رسمياً أول سيارة كهربائية في تاريخها

واستحوذت انسيابية التصميم على جزء كبير من اهتمام مصممين سبكتر إذ وصلت مدة العمل الإجمالية على هذه الجزئية إلى 830 ساعة تضمنت استخراج نماذج للتصميم واختبارات في معمل محاكاة الرياح، واعتمدت رولز رويس سبيكتر على منصة جديدة للسيارات المستقبلية مصنوعة بالكامل من الألمونيوم بينما توفر مستوى صلابة أعلى بنسبة 30%.

 

ستبدأ رولز رويس تسليم سبيكتر خلال الربع الأخير من هذا العام، وسيبدأ سعرها من 400 ألف دولار.

 

 

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