بداية من 120 ألف جنيه.. 5 سيارات اعتمادية مستعملة بالسوق المصري| صور

يبحث العديد من المواطنين عن شراء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وبداية عام 2023.

ونقدم لكم في هذا التقرير 5 سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية في السوق المصري وهي..

هيونداي فيرنا موديل 2014

هيونداي فيرنا موديل 2014

حصلت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 على محرك بسعة 1600 سي سي، يولد قوة تصل إلى 124 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 155 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، ويمكنها لسيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 التسارع من وضعية الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 11.5 ثانية، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة هيونداي فيرنا موديل 2012 إلى 185 كيلومتر في الساعة.

ويبلغ سعرها في سوق المستعمل 130 ألف جنيه.

فيات سينا موديل 2007

فيات سينا موديل 2007

تتوفر السيارة فيات سينا موديل 2007 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي ينتج قوة تصل الى 85 حصان وناقل حركة مانيوال من 5 سرعات كما تأتي بخزان وقود سعة 48 لترk ,وتتسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 12.4 ثانية . كما أن عزل المحرك جيد واستهلاكها جيد في البنزين الا في النسخ 1600 سي سي .

وبلغت قراءة العداد في السيارة فيات سينا موديل 2007 نحو 180 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، ويبدأ سعرها في سوق المستعمل بـ 120 ألف جنيه.

فورد مونديو موديل 2000

فورد مونديو موديل 2000

تأتي السيارة فورد مونديو موديل 2000 بمحرك سعة 1500 سي سي، مع ناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، ووتوفر بالعديد من الكماليات الأساسية مثل السنتر لوك، وزجاج كهربائي في الأمام، ومرايا كهربائية ومكيف في حالة جيدة.

وبلغت قراءة العداد في السيارة فورد مونديو موديل 2000 نحو 180 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، ويبدأ سعرها في سوق المستعمل بـ 120 ألف جنيه.

تويوتا كورولا موديل 1997

تويوتا كورولا موديل 1997

تتوفر السيارة تويوتا كورولا موديل 1997 بمحرك سعة 1300 سي سي، ينتج قوة تصل الى 88 حصانا، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن / متر.

وبلغت قراءة العداد في السيارة تويوتا كورولا موديل 1997 نحو 200 ألف كيلومتر وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتبدأ أسعارها في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه.

هيونداي فيرنا موديل 2014

كيا سبكترا موديل 2003

تأتي السيارة كيا سبكترا موديل 2003 بمحرك سعة 1600 سي سي ينتج قوة حصانيه تبلغ 108 أحصنة، والمحرك من 16 صماما، مع ناقل سرعات أوتوماتيك رباعي السرعات، ويبلغ معدل استهلاكها من الوقود نحو 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

وبلغت قراءة العداد في السيارة كيا سبكترا موديل 2003 نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، ويبدأ سعرها في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه.