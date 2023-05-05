أسعار شيري تيجو 8 برو الجديدة | صور

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية الصينية شيري عن زيادة جديدة لأسعار السيارة تيجو 8 برو موديل 2023، وتتوفر السيارة بفئتين هما COMFORT و LUXURY و FLAGSHIP.

شيري تيجو 8 برو موديل 2022

مواصفات السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2022

وتستمد السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2022 قوتها من محرك بقوة 197 حصان، وسعة 1600 سي سي تيربو، وعزم دوران 290 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 7 سرعات من نوع DSG، وتصل سعة خزان الوقود إلى 51 لترًا.

تأتي السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2022 بفتحة سقف بانوراما للفئة عالية التجهيز، وشاشة وسائط 12.3 بوصة، وجنوط رياضية 18 بوصة، وعجلة قيادة متعددة المهام، ونظام صوتي ترفيهي، بالإضافة إلى مرايات جانبية كهربائية ذات إشارات ضوئية.

شيري تيجو 8 برو موديل 2022

القياسات والأبعاد الهيكلية للسيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2022

وتأتي السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2022 بأبعاد خارجية بلغت 4722 مم للطول الخارجي، وعرض 1860 مم، وارتفاع 1745 مم، وقاعدة عجلات بطول 2710 مم، وتصل سعة الحقيبة الخلفية الي 886 لترًا.

شيري تيجو 8 برو موديل 2022

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة شيري تيجو 8 برو 2023 في السوق المصري

شيري تيجو 8 برو موديل 2022 الفئة الأولى COMFORT بسعر 1,130,000 جنيه

شيري تيجو 8 برو موديل 2022 الفئة الثانية LUXURY بسعر 1,130,000 جنيه

شيري تيجو 8 برو موديل 2023 الفئة الثالثة FLAGSHIP بسعر 1,270,000 جنيه