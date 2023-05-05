سعر أرخص سيارة فرنسية بالسوق المصري| صور

تعتبر سيارة السيدان المعروفة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 من أبرز الخيارات الاقتصادية الجديدة في السوق المصري، حيث تعد الأقل سعراً بين سيارات الشركة الفرنسية.

سيتروين سي اليزيه موديل 2023

محرك سيتروين سي اليزيه موديل 2023

تأتي السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 بقوة تصل الى 115 حصانا، تنتج من خلال محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، وسيلغ العزم الأقصى للدوران 150 نيوتن/متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات.

يبلغ استهلاك السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 من الوقود نحو 7 لترات لكل 100 كم، وتصل سرعتها القصوى 188 كيلومتر في الساعة، مع إمكانية الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات 0 في مدة تستغرق 12.7 ثانية.

سيتروين سي اليزيه موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023

تتوفر السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 بطول كلي يبلغ 4.427 متر، وعرض كلي يبلغ 1.948 متر، ويصل الارتفاع الكلي الى 1.466 متر، بينما يبلغ قياس قاعدة العجلات 2.652 متر، وسعة صندوق السيارة 506 لترات، وتبلغ سعة خزان الوقود: 50 لترًا.

حصلت السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 على عدد من تجهيزات الأمن والسلامة وأنظمة الملاحة ومساعدة السائق مثل الوسائد الهوائية "ايرباجز" يبلغ عددها 2 ، و نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، و نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD ، و مثبت سرعة .

سيتروين سي اليزيه موديل 2023

أسعار السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023

سيتروين سي اليزيه موديل 2023 الفئة الأولى COMFORT بسعر 559,000 جنيه.

سيتروين سي اليزيه موديل 2023 الفئة الثانية LUXURY بسعر 599,000 جنيه.