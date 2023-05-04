تيبو وكورولا.. 5 سيارات جديدة تبدأ من 740 ألف جنيه| صور

يضم السوق المصري باقة من أقوى السيارات الجديدة في فئات الكروس أوفر والسيدان والتي تشهد منافسة قوية فيما بينها، وشهدت مؤخراً عدة تحديثات جديدة بأسعارها الرسمية.

فيات تيبو موديل 2023

يعطي محرك السيارة فيات تيبو موديل 2023 صاحب الأربعة أسطوانات "4 سلندر" قوة اجمالية قدرها 110 حصانا، و 152 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تستمد اوامر الحركة من خلال علبة تروس اوتوماتيكية سداسية السرعات "دفع أمامي"، ومن خلال القدرات الفنية تستغرق السيارة فيات تيبو 2023 فترة زمنية قدرها 11.2 ثانية، للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 192 كيلومتر في الساعة.

أسعار فيات تيبو موديل 2023

فئة "السيدان"

الفئة الاولى موديل 2023 بسعر 825,000 جنيه

الفئة الثانية مويل 2023 بسعر 910,000 جنيه

الفئة الثالثة موديل 2023 بسعر 950,000 جنيه

فئة "الهاتشباك"

الفئة الاولى موديل 2023 بسعر 910,000 جنيه

الفئة الثانية موديل 2023 بسعر 975,000 جنيه

سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023

سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023

تأتي السيارة سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023 يضخ قوة اجمالية قدرها 128 حصانا، تيربو رباعي الأسطوانات 4 سلندر، بسعة 1600 سي سي، وتتسارع العجلات بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 160 نيوتن/متر.

أسعار السيارة سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023

الفئة الأولى COMFORT بقيمة قدرها 790,000 جنيه

الفئة الثانية STYLEبقيمة قدرها 860,000 جنيه

تويوتا كورولا موديل 2023

زوّدت السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 بمحرك 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 121 حصانا، وعزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كيلومترا/ساعة، إلى جانب فئة تويوتا كورولا Hybrid موديل 2023.

أسعار تويوتا كورولا موديل 2023:

الفئة الأولى بقيمة سعرية 740,000 جنيه

الفئة الثانية بقيمة سعرية 775,000 جنيه

الفئة الثالثة بقيمة سعرية 820,000 جنيه

الفئة الرابعة بقيمة سعرية 825,000 جنيه

الفئة الخامسة بقيمة سعرية 850,000 جنيه

الفئة السادسة بقيمة سعرية 870,000 جنيه

الفئة السابعة بقيمة سعرية 900,000 جنيه

الفئة الثامنة بقيمة سعرية 934,000 جنيه

الفئة التاسعة هيبرد بقيمة سعرية 1,275,000 جنيه

سكودا سوبيرب موديل 2023

سكودا سوبيرب موديل 2023

تتمتع السيارة سكودا سوبيرب موديل 2023 بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات مع تقنية الجر الامامي للعجلات، متصل بمحرك تيربو سعة 1400 سي سي، رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، من ضخ قوة اجمالية قدرها 150 حصانا، بالإضافة إلى عزم اقصى للدوران يقدر بـ 250 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 220 كيلومتر في الساعة.

أسعار سكودا سوبيرب موديل 2023

الفئة الأولى بقيمة سعرية 1,350,000 جنيه

الفئة الثانية بقيمة سعرية 1,475,000 جنيه

الفئة الثالثة بقيمة سعرية 1,550,000 جنيه

الفئة الرابعة بقيمة سعرية 1,850,000 جنيه

ام جي HS

ام جي HS

وينتج محرك السيارة ام جي HS قوة 169 حصانا، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات اوتوماتيكي من 7 نقلات، بالإضافة إلى قدرات فنية تعتمد على محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو.

أسعار السيارة ام جي HS

الفئة الاولى بقيمة قدرها مليون و 49.990 جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها مليون و 59.990 جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها مليون 89.990 جنيه.