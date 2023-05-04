بخصم 70%.. اشترِ سكودا أوكتافيا الجديدة| صور

تعتبر السيارة سكودا أوكتافيا A8 إحدى أشهر إصدارات العلامة التجارية في السوق المصري، وشهدت قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها تخفيضاً يصل إلى 70% عند استيرادها من الخارج، بالإضافة للإعفاء الجمركي والضريبي وفقاً للقانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج.

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023

وأقر مجلس النواب عدة تعديلات على القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، مثل تخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات، ومد فترة التسجيل والسداد من 4 شهور إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023.

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سكودا أوكتافيا A8 (الفئة الكاملة) محرك 1600 سي سي

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2019 بقيمة 3,802 دولارا.

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2020 بقيمة 4,185 دولارا.

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2021 بقيمة 4,780 دولار.

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2022 بقيمة 5,813 دولارا.

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023 بقيمة 6,220 دولارا.

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سكودا أوكتافيا A8 (الفئة المتوسطة) محرك 1600 سي سي

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2019 بقيمة 3,694 دولارا.

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2020 بقيمة 4,067 دولارا.

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2021 بقيمة 4,645 دولارا.

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2022 بقيمة 5,648 دولارا.

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023 بقيمة 6,044 دولارا.

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سكودا أوكتافيا A8 (الفئة الأساسية) محرك 1600 سي سي

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2019 بقيمة 3,587 دولارا.

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2020 بقيمة 3,984 دولارا.

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2021 بقيمة 4,509 دولارات.

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2022 بقيمة 5,484 دولارا.

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023 بقيمة 5,868 دولارا.