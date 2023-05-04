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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار سكودا كودياك الجديدة في مصر| صور

صدى البلد

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية سكودا عن زيادة جديدة لأسعار سيارة الـ SUV العائلية كودياك موديل 2023، والتي تتوفر بالسوق المصري بـ 4 فئات.

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سكودا كودياك موديل 2023

مواصفات السيارة سكودا كودياك موديل 2023

تعتمد السيارة سكودا كودياك ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، مع محرك 1400 سي سي تيربو، بقوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر.

 

 تصل  السرعة القصوى للسيارة السيارة سكودا كودياك موديل 2023 لـ 199 كم/ساعة، وإمكانية تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.9 ثانية.

سكودا كودياك موديل 2023

تتوفر السيارة السيارة سكودا كودياك موديل 2023 بأبعاد وقياسات هيكلية بلغت:

الطول الكلي 4363 مم.

العرض الكلي 1882 مم.

الارتفاع الكلي 1676 مم.

قاعدة عجلات 2638 مم.

خلوص ارضي 194 مم.

سعة خزان الوقود 58 لتر.

سكودا كودياك موديل 2023

تحتوي السيارة سكودا كودياك موديل 2023 على عدة تجهيزات تتضمن، وسائد هوائية للحماية، فرامل يد كهربائية EPB، ومكابح EBD و ABS، بالإضافة إلى برنامج الثبات الإلكتروني ESP، حساسات ركن، كاميرا، مثبت سرعة، نظام إيموبليزر للحماية من السرقة، وقفل مركزي، ومرايات كهربائية.

 

كما تأتي بمرايا جانبية كهربائية بلون السيارة، وعجلات من الألمنيوم مقاس 17 بوصة، وحساسات أمامية وخلفية مع دعم الحساسات الأمامية استشعار المطر، عجلة القيادة متعددة الوظائف والتحكم، ومثبت سرعة، مع شاشة لعرض الوسائط المتعددة تعمل باللمس، ومكيف هواء، والنظام الصوتي Canton والذي يتكون من 10 مكبرات صوتية موزعة في السيارة بشكل جيد، مع توفر ميزة الربط بينها وبين الهواتف الذكية.

 

أسعار السيارة سكودا كودياك موديل 2023

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 1,925,000 جنيه

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 2,000,000 جنيه

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 2,050,000 جنيه

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 2,150,000 جنيه

سكودا كودياك موديل 2023 سكودا كودياك سكودا مصر SUV

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