لاند روفر وجيب شيروكي.. 5 سيارات دفع رباعي في السعودية اعرف أسعارها ومواصفاتها|صور

تمتلك سيارات الدفع الرباعي الرياضية شعبية كبيرة في منطقة الخليج العربي، خاصة السوق السعودية، وذلك بفضل قدراتها الهائلة على تحدي الصعاب وصعود المنحدرات الجبلية والكثبان الرملية.

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023

تعتمد السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023 على محرك سداسي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 276 حصانا، بسعة 3600 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات، وعزم أقصى للدوران يصل الى 360 نيوتن/متر، وتصل قدرتها على التسارع انطلاقاً من وضع الثبات الى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 190 كيلومتر في الساعة.

أسعار السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022:

الفئة الأولى TRENDLINE بسعر 152,860 ريال

الفئة الثانية COMFORTLINE بسعر 191,430 ريال

الفئة الثالثة HIGHLINEبسعر 225,900 ريا.

فورد برونكو موديل 2023

فورد برونكو موديل 2023

حصلت السيارة فورد برونكو موديل 2023 على نوعين من المحركات:

المحرك الأول بسعة 2700 سي سي، سداسي الأسطوانات 6 سلندر، ينتج قوة تصل الى 310 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 542 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيك، ونظام دفع رباعي، وتصل السرعة القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.9 ثانية.

المحرك الثاني بسعة 2300 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، ينتج قوة تصل الى 270 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 420 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيك، ونظام دفع رباعي، وتصل السرعة القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.5 ثانية.

أسعار السيارة فورد برونكو موديل 2023

فورد برونكو موديل 2023 الفئة بقيمة قدرها 193,315 ريال

فورد برونكو موديل 2023 الفئة بقيمة قدرها 253,000 ريال

فورد برونكو موديل 2023 الفئة بقيمة قدرها 274,735 ريال

فورد برونكو موديل 2023 الفئة بقيمة قدرها 292,905 ريال

BMW X3 موديل 2023

BMW X3 موديل 2023

تعتبر السيارة BMW X3 موديل 2023 واحدة من اشهر سيارات BMW ضمن عائلة X الشهيرة، والتي تقدم بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، مع قوة قدرها 248 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 350 نيوتن/متر، وتعمل السيارة بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع سرعة قصوى تصل إلى 240 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 6.3 ثانية.

أسعار BMW X3 موديل 2023

تقدم السيارة بي ام دبليو X3 موديل 2023 بسعر 265.650 ريال سعودي.

جيب شيروكي موديل 2023

جيب شيروكي موديل 2023

يمكن للسيارة جيب شيروكي موديل 2023 الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.3 ثانية، حيث دعمت بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، مقترن بمحرك سداسي الأسطوانات، سعة 3600 سي سي، بقوة قدرها 290 حصانا، و 350 نيوتن/متر من عزم الدوران.

أسعار جيب شيروكي موديل 2023

تقدم السيارة بسعر يبلغ 229,400 ريال حتى 296,300 ريال.

لاند روفر ديسكفرى سبورت 2023

لاند روفر ديسكفرى سبورت 2023

جاءت السيارة لاند روفر ديسكفرى سبورت بمحرك سعة 2000 سي سي، رباعي الأسطوانات، يضخ قوة تصل الى 197 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 320 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، وتصل سرعتها الى 207 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.9 ثوان.

يبلغ سعر السيارة روفر ديسكفرى سبورت 273,000 ريال.