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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أرخص سيارات أودي في مصر| صور

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية الألمانية أودي باقة من أقوى السيارات الجديدة بالسوق المصري، أشهرها سيارات الفئة A سيدان والفئة Q  كروس أوفر، وتعتبر السيارة Q2 الأقل سعراً بين سيارات الشركة في مصر.

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 أودي Q2 موديل 2023

مواصفات السيارة أودي Q2 موديل 2023

حصلت السيارة أودي Q2 موديل 2022 على محرك بقوة 150 حصانا، سعة 1400 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، و 200 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيك.

 

ويمكن للسيارة Q2 موديل 2023 الانطلاق والتسارع خلال 10.3 ثانية انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، وتصل سرعتها القصوى إلى 218 كيلومترا/ساعة.

 أودي Q2 موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة اودي Q2 موديل 2023 

تأتي السيارة اودي  Q2 موديل 2023 بقياسات وأبعاد هيكلية بلغت:

الطول الكلي: 4191 مم

العرض الكلي: 1794ء مم

الارتفاع الكلي: 1508 مم

قاعدة العجلات: 2595 مم

مساحة التخزين الخلفية: 405 لتر

وتتمتع السيارة Q2 موديل 2023 بخاصية التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، وزر تشغيل المحرك وإيقافه، مع حساسات ركن، ونظام الثبات الالكتروني، وكاميرا للتحكم، ومثبت سرعة، وخاصية التحكم في تجاوز المرتفعات والمنحدرات، بالإضافة إلى برنامج الثبات الإلكتروني، ومكابح ABS و EBD.

 أودي Q2 موديل 2023

أسعار السيارة أودي Q2 موديل 2023

أودي Q2 موديل 2023 الفئة الأولى ADVANCED بسعر 1,100,000 جنيه.

أودي Q2موديل 2023 الفئة الثانية S LINE بسعر 1,350,000 جنيه.

Q2 موديل 2023 أودي أودي Q2 كروس اوفر

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