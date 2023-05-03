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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات SUV فاخرة 2023 بالإمارات| صور

سيارات فاخرة بالإمارات
سيارات فاخرة بالإمارات

يبحث دائما المواطنين الإماراتيين عن سيارات جديدة موديل 2023 فاخرة، خصوصا أن الإماراتيين يفضلون الحصول علي سيارات مرتفعة عن الأرض من فئة الـ SUV متعددة الاستخدامات، لتساعد في الذهاب الي أعمالهم والتنزه مع أسرهم بكل سهولة بفضل مساحتها الرحبة .

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يقدم  موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات سيارات SUV فاخرة 2023 بالإمارات منها ، سيارة فورد BRONCO، نيسان باترول، جى ام سى يوكون .

1- فولفو XC40 ريتشارج

تستمد سيارة فولفو XC40 ريتشارج قوتها من محرك ينتج قوة 408 حصان، وتصل سرعتها القصوي الي 180 كم/ساعة، وتنتج سيارة فولفو XC40 ريتشارج عزم دوران يصل الي 660 نيوتن/متر، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 4.9 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك.

فولفو XC40 ريتشارج موديل 2023

تباع سيارة فولفو XC40 ريتشارج موديل 2023 داخل السوق الإماراتي للسيارات الجديدة بسعر 260 ألف درهم إماراتي .

2- الفاروميو ستلفيو

يصل سعة خزان وقود سيارة الفاروميو ستلفيو الي 64 لتر، وتنتج عزم دوران يصل الي 400 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 2000 سي سي، ينتج قوة 280 حصان، وتصل سرعة سيارة الفاروميو ستلفيو القصوى الي 230 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 5.7 ثانية، وتحتاج الي 8.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2023 

تبدأ أسعار سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2023 داخل السوق الإماراتي للسيارات من 239 ألف درهم إماراتي للفئة الأولي، و419 ألف درهم لأعلي فئة .

3- جى ام سى يوكون

تحتوي سيارة جى ام سى يوكون علي محرك 8 سلندر سعة 5300 سي سي، وتنتج قوة 355 حصان، وعزم دوران 520 نيوتن/متر، مدعومة بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات .

سيارة جى ام سى يوكون موديل 2023 

يبلغ سعر سيارة جى ام سى يوكون موديل 2023 داخل سوق السيارات الإمارات 239 ألف درهم إماراتي للفئة الأولي، ويرتفع ليصل الي 275 ألف درهم إماراتي لأعلي فئة .

4- نيسان باترول

تنتج سيارة نيسان باترول عزم أقصي للدوران 560 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 140 لتر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتخرج قوة 400 حصان، بفضل محركها الذى يصل سعته الي 5600 سي سي، وتصل سرعة نيسان باترول القصوى الي 200 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصلا الي 100 كم/ساعة في 7.3 ثانية، وتستهلك 16.7لتر لقطع مسافة 100كم/ساعة .

نيسان باترول موديل 2023

تأتي سيارة نيسان باترول موديل 2023 في سوق السيارات الإماراتي بإسعار تبدأ من 210 ألف درهم إماراتي وتصل الي 395 ألف درهم إماراتي .

5- فورد BRONCO

تستخدم سيارة فورد BRONCO ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتنتج قوة 310 حصان، وبها محرك سعة 2700 سي سي تيربو، وتصل سرعة سيارة فورد BRONCO القصوى الي 200 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من وضع الثبات وصلا الي 100 كم/ساعة في 6.9 ثانية، وتحتاج الي 10.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

سيارة فورد BRONCO موديل 2023

تتوافر سيارة فورد BRONCO موديل 2023 داخل السوق الإماراتي للسيارات بأسعار تبدا من 271 ألف درهم إماراتي، وتصل الي 302 ألف درهم إماراتي .

فورد BRONCO نيسان باترول جى ام سى يوكون الفاروميو ستلفيو فولفو XC40 ريتشارج

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