زيادة 850 ألف جنيه.. سعر ألفاروميو جوليا فيلوتشي في مصر

شهدت السيارة ألفاروميو جوليا فيلوتشي زيادة سعرية كبيرة هي الاحدث خلال العام الجاري 2023، وارتفعت اسعارها نحو 850 الف جنيه، تشمل الفئة الوحيدة المطروحة داخل السوق المصري، من تلك النسخة التي تنتمي إلى فئة السيدان الرياضية.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة ألفاروميو جوليا فيلوتشي موديل 2022 في مصر، وابرز مواصفاتها الفنية

ألفاروميو جوليا فيلوتشي

اسعار السيارة ألفاروميو جوليا فيلوتشي بعد التغيرات السعرية

ارتفعت اسعار السيارة ألفاروميو جوليا فيلوتشي في شهر يوليو من العام الماضي 2022 بقيمة قدرها 130 الف جنيه حيث وصل سعرها إلى مليون و 50 الف جنيه، لتتغير تلك القيمة مع الزيادة الجديدة التي قدرت بـ 850 الف جنيه، ليصل السعر الحالي للسيارة نحو مليون و900 ألف جنيه.

ألفاروميو جوليا فيلوتشي

ابرز المواصفات الفنية للسيارة ألفاروميو جوليا فيلوتشي

تصل السرعة القصوى للسيارة ألفاروميو جوليا فيلوتشي إلى 240 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها الانطلاق والتسارع من وضع السكون 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 5.2 ثانية، حيث دعمت بمحرك رباعي الاسطوانات "تيربو" سعة 2000 سي سي.

ألفاروميو جوليا فيلوتشي

ويتمكن محرك السيارة ألفاروميو جوليا فيلوتشي من ضخ قوة اجمالية بلغت 200 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 400 نيوتن/متر، بينما تنتقل الحركة إلى منظومة الدفع الكلي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتمون من 8 سرعات، بالاضافة إلى متوسط استهلاك من الوقود يقدر بـ 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر.