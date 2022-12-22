ألفا روميو تكشف عن إصدار كوبية محدود جوليا | صور

بعد حملة تشويقية طويلة، ظهرت رسمياً سيارة جوليا كوبيه بالتعاون بين شركة صناعة السيارات الإيطالية ألفا روميو وشركة زاجاتو الإيطالية المتخصصة في تصميم المركبات، وتأتي السيارة بإنتاج خاص وحصري لمرة واحدة فقط بمرور 100 عام على عمل الشركتين الإيطاليتين معًا.

لفا روميو جوليا SWB زاجاتو

وبدأت السيارة الفريدة من نوعها في الحياة كسيارة سيدان رياضية قبل أن يتم تقصير قاعدة عجلاتها لإنشاء سيارة كوبيه أنيقة ذات بابين بدون مقاعد خلفية.

كانت السيارة المتبرع بها من طراز Quadrifoglio مزودة بمحرك V6، لكن صانع المركبات الإيطالي قام بترقية السيارة إلى مواصفات GTAm مع الاحتفاظ بعلبة التروس اليدوية ذات الست سرعات.

لفا روميو جوليا SWB زاجاتو

يأتي تصميم الواجهة الأمامية لسيارة جوليا SWB زاجاتو بمزيج من الماضي والحاضر، لأنه مستوحى من Alfa Romeo SZ ، ويظهر ذلك من خلال استخدام أحدث تصميم لمصابيح LED ثلاثية النقاط، مثل مصابيح جوليا 2023، ويأخذ التصميم الخلفي Kammback بعد جوليا TZ بينما تمت إزالة الجناح الخلفي الضخم لـ GTAm لإضفاء مظهر بسيط وراقي.

يستضيف ناشر الهواء الضخم زعانف عمودية مزدوجة تحيط بأطراف العادم المزدوجة لتكرار صدى سيارة السيدان الفائقة Gran Turismo Alleggerita modificata وذلك بأسلوب Zagato النموذجي، فإن جوليا SWBزاجاتو لديها سقف مزدوج الفقاعة وغطاء ذو فتحات تهوية.

جوليا SWB زاجاتو

تمت إزالة الأبواب الخلفية في جوليا SWB زاجاتو، كما تم التخلص أيضًا من المقابض التقليدية للأبواب الأمامية لفك المظهر الجانبي، ويوجد زر مثبت على العمود B لفتح الأبواب، وتم إعادة تصميم كل لوحة هيكل تقريبًا وهي مصنوعة من ألياف الكربون.

الفا روميو جوليا SWB زاجاتو

تعتمد سيارة الفا روميو جوليا SWB زاجاتو الفريدة من نوعها على محرك V6 مزدوج التوربو سعة 2.9 يضخ 533 حصانًا (398 كيلووات) و 600 نيوتن متر (442 رطل قدم) من عزم الدوران.

بعد المشاركة في جلسة تصوير في حلبة "La Pista" ، سيتم تسليم سيارة جوليا SWBزاجاتو إلى مالكها، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الأسعار ، لكن لا بد أنها كلفت ثروة بالنظر إلى بيع سيارة جولياGTAmبحوالي 200,000 دولار في إيطاليا.