حصاد 2022.. أشهر 10 سيارات دفع رباعي في الكويت | صور

يضم السوق الكويتي مجموعة قوية ومتنوعة من سيارات الدفع الرباعي، والتي تتميز بشعبية كبيرة، حيث تأتي بتجهيزات فاخرة كوسائل الراحة والرفاهية، بالإضافة لقوة محركاتها وأدائها المبهر في الطرق الصحراوية والمنحدرات الجبلية.

تويوتا لاند كروز موديل 2022

تويوتا لاند كروز موديل 2022

تأتي سيارة تويوتا لاند كروز موديل 2022 بمحرك سداسي الأسطوانات “V6” مزود بشاحن تيربو مزدوج، وسعة تبلغ 5300 سي سي، يولد قوة تصل الى 409 أحصنة، وعزم أقصى للدوران يصل الى 650 نيوتن/متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 10 سرعات وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في خلال 4.5 ثانية، ويصل مدى سرعتها القصوى الى 290 كيلومترا/ساعة.

وتتوفر بمحرك آخر سداسي الأسطوانات “V6” مزود بشاحن تيربو مزدوج، بسعة تبلغ 3300 سي سي، يولد قوة تصل الى 302 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 700 نيوتن/متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 10 سرعات.

أسعار السيارة تويوتا لاند كروز موديل 2022

تويوتا لاند كروز موديل 2022 محرك V6 تيربو بسعر 24,000 ألف دينار

تويوتا لاند كروز موديل 2022 محرك V6 تيربو بسعر 21,000 ألف دينار.

فولكس فاجن طوارق موديل 2022

فولكس فاجن طوارق موديل 2022

عتمد السيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2022 بمحرك سداسي الأسطوانات، 6 سلندر، سعة 3000 سي سي "تيربو"، يضخ قوة تصل الى 340 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 450 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يتألف من 6 نقلات طراز DGS، ومنظومة دفع رباعي.

أسعار السيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2022

الفئة الأولى بسعر 18,500 دينار كويتي

الفئة الثانية بسعر 21,900 دينار كويتي

السيارة GMC يوكون موديل 2022

السيارة GMC يوكون موديل 2022

تعتمد السيارة GMC يوكون موديل 2022 بمحرك سداسي الأسطوانات، 8 سلندر، سعة 6200 سي سي "تيربو"، يضخ قوة تصل الى 355 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 520 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يتألف من 8 سرعات طراز DGS، ومنظومة دفع رباعي.

أسعار السيارة GMC يوكون موديل 2022

الفئة الأولى SLT بسعر 19,000 دينار

الفئة الثانية AT4 بسعر 19,000 دينار

الفئة الثالثة DENALIبسعر23,200 دينار.

السيارة BMW X5 موديل 2023

السيارة BMW X5 موديل 2023

تعتمد السيارة BMW X5 موديل 2023 بمحرك سداسي الأسطوانات، 8 سلندر، سعة 4400 سي سي "تيربو"، يضخ قوة تصل الى 462 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 450 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يتألف من 6 سرعات طراز DGS، ومنظومة دفع رباعي.

أسعار السيارة BMW X5 موديل 2023

الفئة الأولى XDRIVE بسعر 26,950 دينار

الفئة الثانية XDRIVE بسعر 27,450 دينار

الفئة الثالثة XDRIVE بسعر 29,950 دينار.

نيسان باترول موديل 2022

نيسان باترول موديل 2022

جاءت السيارة نيسان باترول موديل 2022 بمحرك 4000 سى سى، 8 أسطوانات، ينتج قوة تصل الى 400 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 275 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة.

بينما جاء المحرك الثاني للسيارة نيسان باترول موديل 2022 بمحرك 5600 سى سى، 8 أسطوانات، ينتج قوة تصل الى 400 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 560 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 8 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة.

أسعار السيارة نيسان باترول موديل 2022

فئة XE بسعر 15,850 دينار

فئة LE بسعر 15,850 دينار

فئة SE T2 بسعر 17,899 دينار

فئة LE T1 بسعر 18,449 دينار

فئة SE TITANIUM بسعر 21,299 دينار

فئة SE PLATINUM CITY بسعر 21,599 دينار

فئة LE PLATINUM CITY بسعر 26,199 دينار

فئة NISMO بسعر 32,000 دينار

هوندا بايلوت موديل 2022

جاءت السيارة هوندا بايلوت موديل 2022 بمحرك سداسي الأسطوانات، سعة 3500 سي سي، يضخ قوة تصل الى 280 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 355 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الى 175 كيلومترا في الساعة، وتتسارع انطلاقاً من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.4 ثوان.

أسعار السيارة هوندا بايلوت موديل 2022

الفئة الأولى بسعر 10,599 دينار

الفئة الثانية بسعر 12,799 دينار

الفئة الثالثة 14,199 دينار

كيا سورينتو موديل 2022

حصلت السيارة كيا سورينتو موديل 2022 بـ 6 أسطوانات، وبسعة 3500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 268 حصانا، وبعزم أقصى للدوران يصل الى 331 نيوتن / متر، وتصل سرعته القصوى الى 210 كيلومتر في الساعة، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات.

أسعار السيارة كيا سورينتو موديل 2022:

الفئة الأولى بسعر 8,000 دينار

الفئة الثانية بسعر 8,000 دينار

الفئة الثالثة بسعر 8,200 دينار

الفئة الرابعة بسعر 8,200 دينار

الفئة الخامسة بسعر 9,000 دينار

الفئة السادسة بسعر 9,500 دينار

الفئة السادسة بسعر 11,600 دينار

كيا تيلورايد موديل 2022

كيا تيلورايد موديل 2022

ستمد السيارة كيا تيلورايد موديل 2022 قوتها من محرك سداسي الأسطوانات، سعة 3800 سي سي، يضخ قوة تصل الى 291 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 355 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات.

أسعار السيارة كيا تيلورايد موديل 2022

فئة EX بسعر 12,200 دينار

فئة SX بسعر 14,500 دينار

تويوتا برادو موديل 2022

تويوتا برادو موديل 2022

جاءت السيارة تويوتا برادو موديل 2022 بمحرك سداسي الأسطوانات، سعة 4000 سي سي، يضخ قوة تصل الى 271 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 381 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9 ثوان.

أسعار السيارة تويوتا برادو موديل 2022

الفئة الأولى 9,900 دينار

الفئة الثانية 10.300 دينار

الفئة الثالثة 12,000 دينار

الفئة الرابعة 12,300 دينار

الفئة الخامسة 12,600 دينار

الفئة السادسة 13,000 دينار

الفئة السابعة 15,000 دينار

الفئة الثامنة 15,905 دينار

شيفروليه ترافيرس موديل 2022

شيفروليه ترافيرس موديل 2022

جاءت السيارة شيفروليه ترافيرس موديل 2022 بمحرك سداسي الأسطوانات، سعة 3600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 310 أحصنة، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 361 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الى 208 كيلومترات في الساعة، وتتسارع انطلاقاً من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8 ثوان.

أسعار السيارة شيفروليه ترافيرس موديل 2022

فئة LS AWD بسعر 9,700 دينار

فئة LT AWD بسعر 10,000 دينار

فئة LT FULL OPTION بسعر 12,000 دينار

فئة PREMIUM بسعر 12,600 دينار

فئة HIGH بسعر 15,300 دينار