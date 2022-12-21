حصاد 2022.. أبرز السيارات المستعملة تحت سعر 200 ألف جنيه

شهد عام 2022 ارتفاعا كبيراً في أسعار السيارات الجديدة وصل إلى الضعف تقريباً على العديد من الموديلات، إضافة لفرض قيمة إضافية غير رسمية "الأوفر برايس"، ونتيجة لذلك زاد الإقبال على شراء السيارات المستعملة، كحل اقتصادي بديل.

شيري اريزو موديل 2021

شيري اريزو موديل 2021

تعتمد السيارة شيري اريزو موديل 2021 محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 114 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 141 نيوتن/متر عند 3800 لفة في الدقيقة، وتتسارع السيارة شيري اريزو 5 موديل 2021 من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 11.5 ثانية، وقطعت مسافة تصل الى 180 ألف كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة شيري اريزو موديل 2021 في سوق المستعمل نحو 190 ألف جنيه تقريباً.

هيونداي فيرنا موديل 2015

هيونداي فيرنا موديل 2015

حصلت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2015 على محرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 105 حصانا، مع سرعة لفة في الدقيقة الواحدة حتى 5800 مع ناقل حركة يدوي "مانيوال"، وعزم أقصى للدوران يصل الى 270 نيوتن/متر، ونظام جر أمامي، وقطعت مسافة تصل الى 90 ألف كيلو متر، فبريقة بالكامل.

يبدأ سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2015 في سوق المستعمل بـ 180 ألف جنيه.

هيونداي النترا موديل 2005

هيونداي النترا موديل 2005

تستمد السيارة هيونداي النترا موديل 2005 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي 4 سلندر ينتج قوة تصل الى 107 حصان عند 5800 لفة في الدقيقة، وعزم دوران 146 نيوتن متر عند 3000 لفة في الدقيقة كما تتوفر ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات أو أوتوماتيك من 4 سرعات وتعمل السيارة بالدفع الأمامي وتأتي بخزان وقود سعة 55 لتر، وقطعت مسافة تصل الى 200 ألف كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة هيونداي النترا موديل 2005 في سوق المستعمل نحو 200 ألف جنيه تقريباً.

جيلي امجراند موديل 2018

جيلي امجراند موديل 2018

تمتلك السيارة جيلي امجراند موديل 2018 محرك 1800 سي سي، رباعي الأسطوانات، وقوة تصل الى 130 حصان وقوة عزم 170 نيوتن/متر، حيث تصل عدد دورات المحرك الى 4000 دورة في الدقيقة الواحدة، بنظام الجر الأمامي، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 185 كيلومتر في الساعة، وتبلغ سعة خزان الوقود نحو 60 لتر، ويصل معدل استهلاك الوقود 7.4 لتر لكل 100 كيلومتر، وقطعت مسافة تصل الى 100 ألف كيلو متر.

يبدأ سعر السيارة جيلي امجراند موديل 2018 نحو بـ 180 ألف جنيه.

شيفروليه لانوس موديل 2015

جاءت شيفروليه لانوس موديل 2015 بمحرك ينتج قوة 86 حصانا، وسعة 1500 سي سي، متصل بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، وعزم دوران 133 نيوتن متر، بنظام جر أمامي للعجلات، فبريقة دواخل، وقطعت السيارة مسافة 30 ألف كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2017 في سوق المستعمل بـ 180 ألف جنيه.

نيسان صني موديل 2014

نيسان صني موديل 2014

تعتمد السيارة نيسان صنى موديل 2014 على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 105 حصان، بينما يبلغ العزم الأقصى للدوران نحو 134 نيوتن.متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي ويصل استهلاك السيارة من للوقود الى 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر، وقطعت مسافة تصل لـ 200 ألف كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة نيسان صني موديل 2014 في سوق المستعمل نحو 200 ألف جنيه تقريباً.

جيب رانجلر موديل 1997

جيب رانجلر موديل 1997

حصلت السيارة جيب رانجلر 1997 على محرك 3000 سي سي، يعمل بمنظومة الدفع الرباعي 4X4 ، ومقترن بناقل حركة يدوي، وقطعت السيارة مسافة تصل الى 200 ألف كيلومتر، وفبريقة من الداخل، وتحتوي على رش من الخارج، وبها بعض الإضافات مثل حامل السقف، وزجاج كهربائي، وفوانيس شبورة، وعجلات للطرق الوعرة، ومقاعد جلد.

يبدأ سعر السيارة جيب رانجلر موديل 1997 في سوق المستعمل بـ 170 ألف جنيه.

رينو لوجان موديل 2016

رينو لوجان موديل 2016

جاءت السيارة رينو لوجان موديل 2016 بنوعين من المحركات، الأول بسعة 1600 سي سي، وقوة 90 حصاناً، ويصل العزم الأقصى للسيارة حوالي 128نيوتن/متر، مع ناقل حركة يدوي (مانيوال) يتكون من 5 سرعات، بينما يأتي المحرك الثاني بسعة 1600 سي سي وقوة 110 حصان مع عزم دوران يبلغ حوالي 148 نيوتن.متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من 5 سرعات، وتستهلك حوالي 6.2 لتر من الوقود لكل 100كم، وتصل سرعتها القصوى إلى 175 كيلومتر في الساعة.

يبدأ سعر السيارة رينو لوجان موديل 2016 في سوق المستعمل نحو 190 ألف جنيه تقريباً.

نيسان صني موديل 2016

نيسان صني موديل 2016

جاءت السيارة نيسان صني موديل 2016 بمحرك ينتج قوة 108 حصانا، 1500 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، بنظام جر أمامي للعجلات، وعزم دروان 134 نيوتن متر، وقطعت السيارة مسافة 30 ألف كيلومتر، وتصل سرعتها القصوى الى 180 كيلومتر في الساعة، وفبريقة دواخل.

يبدأ سعر السيارة نيسان صني موديل 2016 في سوق المستعمل بـ 180 ألف جنيه.

شيفروليه كروز موديل 2014

شيفروليه كروز موديل 2014

تتوفر السيارة شيفروليه كروز موديل 2014 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي أ 1800 سي سي، ينتج قوة تصل الى 141 حصاناً مع 176 نيوتن متر من عزم الدوران، وتقدر قدرة توفير استهلاك الوقود بـ 6.8 لتر لكل 100 كيلو مع ناقل حركة يدوي، أو 7.8 لتر لكل 100 كيلو متر للنسخة المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي.

يبدأ سعر السيارة شيفروليه كروز موديل 2014 في سوق المستعمل نحو 190 ألف جنيه تقريباً.