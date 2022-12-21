للاستيراد.. قيمة الوديعة البنكية لسيارة فولكس فاجن تيجوان بالدولار

تعتبر السيارة فولكس فاجن تيجوان أحد أشهر السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن مبادرة المغتربين التي كشفت عنها الحكومة المصرية، وتتوفر السيارة بعدد من التجهيزات الفاخرة وأنظمة الأمن والسلامة والملاحة.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2022

ويتم تحديد قيمة الوديعة المطلوبة لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أو كانت غير معفاة من الرسوم، ولتحقيق الشروط المطلوبة يجب أن يكون المصري المسافر لديه إقامة لمدة 3 أشهر على الأقل وحساب بنكي مفتوح لنفس المدة.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2022

قيمة الوديعة البنكية لسيارة فولكس فاجن تيجوان المزودة بمحرك 1400 سي سي:

فولكس فاجن تيجوان موديل 2019 محرك 1400 سي سي بقيمة 5,020 دولار (تحت اتفاقيات دولية)، اما قيمة الوديعة (بدون اتفاقيات دولية) بسعر دولار.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2020 محرك 1500 سي سي بقيمة 5,264 دولار (تحت اتفاقيات دولية)، اما قيمة الوديعة (بدون اتفاقيات دولية) بسعر 18,694 دولار.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2021 محرك 1500 سي سي بقيمة 5,338 دولار (تحت اتفاقيات دولية)، اما قيمة الوديعة (بدون اتفاقيات دولية) بسعر 17,8 27 دولار.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2022 محرك 1500 سي سي بقيمة 6,457 دولار (تحت اتفاقيات دولية)، اما قيمة الوديعة (بدون اتفاقيات دولية) بسعر 18,957 دولار.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2022

الأسعار الرسمية للسيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2022

الفئة الأولى ELEGANCE بسعر 1,290,000 جنيه

الفئة الثانية R-LINE بسعر 1,450,000 جنيه

فولكس فاجن تيجوان موديل 2022

مواصفات السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2022

تستمد السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2022 قوتها من محرك بسعة تبلغ 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة قصوى تصل الى 150 حصانا، رباعي الأسطوانات، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتألف من 6 سرعات، وعزم أقصى للدوران يصل الى 250 نيوتن/متر، وتصل نسبة استهلاكها للوقود بمعدل قدره 6.7 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

تصل السرعة القصوى للسيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2022 الى 215 كيلومتر في الساعة، تتسارع خلال 9.2 ثوان وذلك عندما تنطلق من وضعية السكون وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة.