شاهد .. فورد  F-150 Raptor R تتحول لـ وحش سداسي العجلات 6X6

تقدم شركة فورد عملاق تصنيع السيارات، الكثير من الطرازات القوية والمنوعة، ومنها النسخة العملاقة F-150 Raptor Rالتي تنتمي إلى عائلة البيك اب، ولكن يبدو أن شركة هينسي المتخصصة في مجال تعديل السيارات أرادت أن تضع لمساتها الخاصة لهذه السيارة.

شاحنة فورد "F-150 Raptor R" المعدلة

ظهرت السيارة فورد F-150 Raptor R في ثوب جديد ببعض ترقيات شركة هينسي، حيث تمتعت النسخة المعدلة بمظهر خارجي يزيد من قوتها، بعد أن جاءت بإطلالة سداسية العجلات 6X6، لتكون واحدة من أقوى الشاحنات العملاقة المعدلة.

شاحنة فورد "F-150 Raptor R" المعدلة

دعمت السيارة فورد F-150 Raptor R المعدلة بمحاور خلفية مزدوجة القفل، مع اطارات مصممة للطرق الوعرة مدعوم بمكابح بريمو، فيما وصل قياس الاطار إلى 37 بوصة مع نقوش بارزة وغائرة تمنحها أفضلية الاداء، بينما ترتكز على جنوط معدنية ذات تصميم هندسي مميز قياسها 20 بوصة.

شاحنة فورد "F-150 Raptor R" المعدلة

وتأتي الشاحنة بوزن اجمالي يقدر بـ 6500 رطل، مع امكانية الدفع السداسي القوي، بالاضافة إلى اعتمادها على محرك ثماني الاسطوانات طراز V، سعة 5200 سي سي، يتمكن من انتاج قوة قدرها 700 حصان، مع 640 رطل/قدم من العزم الاقصى للدوران، إلى جانب عدة ترقيات شملت سريرا، ومصدات أمامية وخلفية معاد تطويرها، ونظام تعليق مميزا للمساعدة على مواجهة الطرق الوعرة.

سعر شاحنة فورد "F-150 Raptor R"

قدرت تكلفة شاحنة فورد " F-150 Raptor R" بنحو 499.999 دولار.