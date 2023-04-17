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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة من BMW في مصر موديل 2023 .. صور

السيارة BMW X1 موديل
السيارة BMW X1 موديل 2023

تعتبر السيارة  BMW X1، هي ارخص نسخة رياضية تقدمها عملاقة تصنيع السيارات الالمانية بي إم دبليو داخل السوق المصري، على الرغم من الزيادة السعرية الجديدة التي شهدتها تلك النسخة خلال الايام القليلة الماضية، والتي تراوحت بين 120 ألف و 130 أ

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات السيارة BMW X1 موديل 2023 في مصر، واسعارها الجديدة.

 السيارة BMW X1 موديل 2023

مواصفات السيارة BMW X1 موديل 2023

 

تتوافر السيارة BMW X1 موديل 2023 بناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات، مقترن بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي، يمكنه انتاج قوة اجمالية بلغت 140 حصانا، و 230 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنية الجر الامامي للعجلات.

 السيارة BMW X1 موديل 2023

وتستهلك السيارة BMW X1 موديل 2023 نسبة من الوقود تقدر بـ 6.3 لتر لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 208 كيلومتر/ساعة، ومن خلال القدرات الفنية للسيارة فيمكنها أن تستغرق فترة زمنية قدرها 9.2 ثانية للانطلاق إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0.

 السيارة BMW X1 موديل 2023

ابعاد السيارة BMW X1 موديل 2023 

 

  • طول 4500 مم.
  • عرض 1845 مم.
  • ارتفاع 1642 مم.
  • خلوص ارضي 205 مم.
  • قاعدة عجلات 2692 مم.
 السيارة BMW X1 موديل 2023

الأسعار الجديدة للسيارة BMW X1 موديل 2023 في السوق المصري 

 

ارتفعت أسعار الفئة الأولى من السيارة BMW X1 موديل 2023 بنسبة بلغت 120 ألف جنيه، ليصل سعرها إلى مليون و670 ألف جنيه بدلاً من مليون و550 ألف جنيه.

 السيارة BMW X1 موديل 2023

وشهدت الفئة الثانية زيادة سعرية بلغت 130 ألف جنيه، لتقدم بسعر رسمي يصل إلى مليون و830 ألف جنيه بدلاً من مليون و700 ألف جنيه، وجاءت الفئة الثالثة IX 1 30i M Sport بقيمة سعرية قدرها 2 مليون و270 ألف جنيه.

BMW BMW X1 تقنية الفيديو موديل 2023 السيارة BMW X1 موديل 2023

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