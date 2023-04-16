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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السعر الجديد لـ BMW X3 موديل 2023 في مصر .. صور

BMW X3 موديل 2023
BMW X3 موديل 2023

شهدت القائمة الخاصة بسيارات شركة BMW المقدمة في مصر، زيادة سعرية جديدة شملت جميع الطرازات المطروحة بالسوق المحلية، ومن بينهم عائلة X الشهيرة ذات الطابع الرياضي، ومنها النسخة BMW X3 موديل 2023، والتي ارتفعت بنسبة بلغت 290 الف جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري السعر الجديد لسيارة  BMW X3 موديل 2023 في مصر.

BMW X3 موديل 2023

تأتي السيارة BMW X3 موديل 2023 من خلال فئة واحدة، مع تصميم خارجي رياضي، وشبكات امامية واسعة، ومصابيح عدوانية المظهر، بالإضافة إلى جنوط رياضية، ومجموعة من حساسات الحركة، وكاميرا للتحكم، وباقة من وسائل الدعم، إلى جانب وسائد هوائية، وشاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، ومكيف هواء اوتوماتيكي.

BMW X3 موديل 2023

وتصل السرة القصوى للسيارة BMW X3 موديل 2023 إلى 235 كيلومترا/ساعة، بينما تتمتع بعلبة تروس أوتوماتيكية تتكون من 8 سرعات تعمل بتقنية الدفع الخلفي للعجلات، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للوقود بنسبة 7.6 لتر لكل 100 كم.

BMW X3 موديل 2023

وينتج محرك السيارة BMW X3 موديل 2023 قوة اجمالية بلغت 252 حصانا، سعة 2000 سي سي تيربو، 4 سلندر، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 350 نيوتن/متر، وبهذه القدرات يمكن للسيارة الانطلاق من نقطة السكون 0 وصولاً إلى 100 كم/ساعة في فترة تستغرق 6.6 ثانية.

BMW X3 موديل 2023

الاسعار الجديدة للسيارة BMW X3 موديل 2023 في السوق المصرية 

 

ارتفعت اسعار السيارة BMW X3 موديل 2023 بقيمة قدرها 290 الف جنيه، وبذلك اصبحت تقدم بقيمة سعرية بلغت 2 مليون و980 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و690 ألف جنيه.

BMW BMW X3 موديل 2023 BMW X3 موديل 2023

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