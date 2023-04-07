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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر BMW X4 الجديدة في مصر .. صور

 BMW X4
 BMW X4

استطاعت شركة BMW الالمانية، أن تعزز من تواجدها داخل السوق العالمي والمصري، بطرح العديد من السيارات القوية والمتنوعة، ومنها إصدارات عائلة X الرياضية التي تنتمي إلى فئة الـ SUV المتعددة الاستخدام.

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وتعتبر السيارة BMW X4 من أبرز السيارات الرياضية التي تقدمها عملاق التصنيع الالمانية في مصر، حيث تعتمد على تصميم خارجي يجمع بين الشراسة والجاذبية الرياضية، بالاضافة إلى تمتعها بالعديد من التجهيزات الفنية والتقنية، عبر فئة واحدة.

 BMW X4 

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مواصفات السيارة BMW X4 وسعرها في مصر 

 

قياسات وأبعاد السيارة BMW X4

 

  • قاعدة عجلات 2.864 مم.
  • الطول الكلي 4.752 مم.
  • العرض الكلي 1.918 مم.
  • الارتفاع الكلي 1.621 مم.
  • الارتفاع عن الارض 204 مم.
  • سعة التخزين الخلفية 525 لترا.
  • سعة خزان الوقود 65 لترا.
 BMW X4 

التجهيزات الفنية وأداء السيارة BMW X4

 

تعتمد السيارة BMW X4 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، قادر على انتاج قوة اجمالية بلغت 252 حصانا، و 350 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة  أوتوماتيكي الاداء مكون من 8 سرعات، ويمكن للسيارة BMW X4 أن تستغرق مدة زمنية قدرها 6.6 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة الثبات 0، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 242 كيلومترا في الساعة.

 BMW X4 

تجهيزات السيارة BMW X4

 

تعتمد السيارة BMW X4 على جنوط رياضية 18 بوصة، وشاشة تعمل باللمس قياسها 12.3 بوصة، تدعم تقنيات الهواتف الذكية، بالاضافة إلى سقف زجاجي بانوراما، ومقود حركة متعدد الوظائف، ونظام ترفيهي وصوتي مكون من 12 مكبرا، ومكيف هواء اوتوماتيكي متعدد التوزيع، وحزمة عالية الاداء من وسائل الحماية والمكابح.

 BMW X4 

الأسعار الرسمية للسيارة BMW X4 الجديدة في مصر

 

تقدم السيارة BMW X4 داخل السوق المصري من خلال فئة واحدة، مع قيمة سعرية بلغت 2 مليون و 950 ألف جنيه.

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