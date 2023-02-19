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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر BMW X1 موديل 2023 في مصر .. صور

السيارة BMW X1 موديل
السيارة BMW X1 موديل 2023

تتمتع سيارات BMW بشعبية كبيرة على الصعيد العالمي والمحلي، حيث تقدم عملاق تصنيع السيارات الالمانية العديد من الطرازات القوية داخل السوق المصري، ومنها فئة X الشهيرة، والتي تتمتع طرازاتها باطلالة رياضية تنتمي إلى فئة الـ SUV.

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السيارة BMW X1 موديل 2023 

وتطرح بي ام دابليو نسختها X1 موديل 2023 في مصر عبر فئتين من التجهيزات، هما X LINE بالاضافة إلى الفئة الثانية كاملة التجهيزات M SPORT، وفي إطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أحدث أسعار السيارة في مصر، بالاضافة إلى أبرز مواصفاتها الفنية.

 

سعر السيارة BMW X1 موديل 2023 في السوق المصري 

 

أول فئة X LINE أوتوماتيك موديل 2023 محرك 1500 سي سي "تيربو" بقيمة بلغت مليونا و 550 الف جنيه.

ثاني فئة M SPORT أوتوماتيك موديل 2023 محرك 1500 سي سي "تيربو" بقيمة قدرها مليون و 700 الف جنيه.

السيارة BMW X1 موديل 2023 

المواصفات الفنية للسيارة BMW X1 موديل 2023 في مصر 

 

  • محرك "تيربو" سعة 1500 سي سي.
  • قوة اجمالية 140 حصانا
  • عزم دوران 230 نيوتن/متر.
  • ناقل حركة أوتوماتيكي.
  • 7 سرعات.
  • تقنية الدفع الامامي.
السيارة BMW X1 موديل 2023 

تسارع السيارة BMW X1 موديل 2023 واستهلاك الوقود

 

  • السرعة القصوى للسيارة 208 كيلومترات/ساعة.
  • الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 9.2 ثانية.
  • تستهلك السيارة 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.
السيارة BMW X1 موديل 2023 

أبعاد السيارة BMW X1 موديل 2023 

 

  • الطول الكلي 4500 مم.
  • العرض الكلي 1845 مم.
  • الارتفاع الكلي 1642 مم.
  • قاعدة عجلات 2692 مم.
  • سعة تخزين خلفية 540 لترا.
  • خزان وقود سعة 45 لترا.
BMW تقنية الفيديو موديل 2023 BMW X1 موديل 2023 السوق المصري

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