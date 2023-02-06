بقوة 582 حصان.. تعديلات مميزة لـ BMW M3 تورينج |صور

تعتبر النسخة BMW M3 تورينج من أبرز السيارات المقدمة من الصانع الالماني المخضرم، حيث تمتلك العديد من القدرات الفنية العالية الاداء، والتي تمنحها طابع فريد بين محبي عالم السيارات، وسط أسطول سيارات BMW المميزة.

BMW M3 تورينج

ويبدو أن شركة التعديلات الالمانية AC شنيتزر أرادت أن تبهر محبي هذه النسخة، بعد أن أضافت اليها عدة ترقيات مميزة تليق بهذه النسخة القوية، حيث ظهرت بنظام عادم جديد مكون من 4 أنابيب من ألياف الكربون ذات آداء مزدوج.

BMW M3 تورينج

وأستخدمت AC شنيتزر الألمانية جنوط رياضية أنيقة من عدة اضلاع مزدوجة مع خيار آخر قياس 20 بوصة، بالإضافة إلى تقليل ارتفاع الركوب بنسبة تتراوح بين 15 و 20 بوصة، إلى جانب بعض الترقيات الخاصة بنظام التعليق، مع استخدام سبولير خلفي أعلى ناحية الزجاج، وعتبات جانبية بارزة.

BMW M3 تورينج

وتضم السيارة BMW M3 تورينج المعدلة دواسات من الألومنيوم، وعجلة قيادة رياضية، مع عدة لمسات داخلية تتمتع بالجانب العصري والرياضي معًا، بالإضافة إلى ظهور السيارة بمقدمة تتسم بالشراسة، مع مصابيح عدوانية المظهر واضاءة بتقنية LED، مع ناشر أمامي معاد تصميمة بلمسات من ألياف الكربون.

BMW M3 تورينج

القدرات الفنية للسيارة BMW M3 تورينج المعدلة

تعتمد النسخة المعدلة من السيارة BMW M3 تورينج على محرك بقوة 582 حصانا، و 553 رطل/قدم أي مايعادل 750 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع إمكانية اعطاء قوة إضافية تتمثل في 602 حصانا، و 750 نيوتن/متر من عزم الدوران، بدلاً من القدرات القياسية عبر محرك بقوة 503 حصانا، وعزم دوران يقدر بـ 479 نيوتن/متر.