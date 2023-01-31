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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر BMW X7 موديل 2023 في الكويت .. صور

BMW X7موديل 2023
BMW X7موديل 2023

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الألمانية BMW باقة من الإصدارات القوية داخل سوق الكويت، والتي تضمم حزمة من التجهيزات الفنية والتقنية باختلاف الفئات المطروحة، إلى جانب عنصر التصميم الهيكليـ وتعد عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، من الطرازات التي تلقى اهتمام كبير هناك، ومنها النسخة المميزة BMW X7.

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BMW X7موديل 2023

تتميز السيارة BMW X7 بتصميمها الرياضي الفاخر، حيث تتمتع السيارة بإطلالة ذات مصابيح أمامية نحيفة وحادة المظهر، إلى جانب حزمة ضوئية، مع شبكات متعددة الفتحات الهوائية، وبعض اللمسات البارزة والغائرة من الخارج، والتي تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

BMW X7موديل 2023

وترتكز السيارة BMW X7 على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي انيق، مع ابعاد خارجية بلغت 5.151 م للطول، و 1.805 للارتفاع، وعرض يقارب 2 م، بالإضافة إلى سعة تخزين مناسبة، ومقصورة داخلية تتسم بالرحابة، مع حزمة من التجهيزات الداخلية تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم.

BMW X7موديل 2023

وتأتي السيارة BMW X7 بمكابح ABS و EBD، مع دعم المكابح BA، وأجهزة استشعار أمامية وخلفية، وكاميرا محيطة، بالإضافة إلى ومنظومة الوسائد الهوائية، ومثبت سرعة تكيفي، إلى جانب خاصية رصد النقاط العمياء، والحفاظ على الحارة المرورية، وقفل مركزي، مع خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وبصمة الشغيل والايقاف.

BMW X7موديل 2023

وتتوسط قمرة القيادة للسيارة BMW X7 شاشة تعمل باللمس مع خاصية دعم التطبيقات الحديثة، وعجلة قيادة "مالتي فانكشن"، مع مكيف هواء أوتوماتيكي، وبلوتوث، مع نظام صوتي ترفيهي، وناقل سرعات بتقنية الدفع الكلي للعجلات "اوتوماتيكي" الأداء.

BMW X7موديل 2023

وتستطيع السيارة BMW X7 الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0 خلال مدة زمنية تستغرق 6.1 ثانية، حيث يضخ محركها قوة اجمالية بلغت 340 حصانا، و 450 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى سعة بلغت 3000 سي سي، 6 سلندر.

 

سعر السيارة BMW X7موديل 2023 في السوق الكويتي 

 

يبلغ سعر السيارة BMW X7 موديل 2023 والتي تقدم من خلال فئة واحدة 36.500 الف دينار.

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