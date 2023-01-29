BMW تكشف عن آخر إصدارات الفئة الخامسة بقوة 625 حصان.. صور

ينتظر العالم بصبر ظهور الجيل الجديد من BMW الفئة الخامسة في وقت لاحق من هذا العام ، أطلقت العلامة التجارية الفرعية "البينا" إصدارًا خاصًا أخيرًا من الطراز الحالي، من المحتمل أن يكون BMW Alpina B5 GT هو البديل الأكثر قوة وحصرية من الفئة الخامسة المنتهية ولايته، والذي يتميز بقوة أكبر وسرعة قصوى تتفوق على M5 ، وسيتم تقديمه في إنتاج محدود يبلغ 250 سيارة فقط في كل من أشكال السيدان وسيارات Touring .

BMW Alpina B5 GT

بدءًا من مجموعة نقل الحركة، تمت ترقية محرك V8 ثنائي التوربو سعة 4.4 لترًا مع مجرى هواء مُحسَّن للتدفق وكاتم للصوت بالإضافة إلى برنامج مُعاد ضبطه ، ينتج 625 حصانًا (466 كيلو واط / 634 حصانًا) و 850 نيوتن متر (627 رطل قدم) ) من عزم الدوران.

BMW Alpina B5 GT

تقول البينا أن B5 GT هو أقوى طراز لها حتى الآن، على الرغم من أن سيارة BMW Alpina XB7 ذات المواصفات الأمريكية تنتج 630 حصانًا (470 كيلو واط / 639 حصانًا)، وفيما يتعلق بسيارات السيدان ، فإن B5 GT تنتج 9 حصان (6 كيلو واط) أكثر من ألبينا B5 القياسي و BMW M5 Competition ، وفقط 1.3 حصان (1 كيلوواط) أقل من M5 CS التي تحتفظ بصعوبة بلقب أقوى إنتاج 5-سلسلة.

BMW Alpina B5 GT

تنتقل القوة إلى جميع العجلات الأربع من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي ZF ثماني السرعات والذي يستفيد أيضًا من البرامج المطورة. نتيجة لذلك ، يتم الانتهاء من التسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة (0-62 ميل في الساعة) في أقل من 3.4 ثانية لسيارة السيدان وأقل من 3.6 ثانية لـ Touring.

تعد السرعة القصوى مثيرة للإعجاب بنفس القدر بالنسبة لسيارة عائلية ، حيث تبلغ سرعتها 330 كم / ساعة (205 ميل / ساعة) للسيارة السيدان وأكثر من 322 كم / ساعة (200 ميل / ساعة) لسيارة Touring ، وهي أرقام أعلى من أي سيارة M5، وسيبدو صوت B5 GT أيضًا مختفاً، وذلك بفضل نظام العادم الرياضي البينا المعدل الذي يتميز بأنابيب عادم رباعية من التيتانيوم مطلية باللون الأسود.

BMW Alpina B5 GT

تشتمل مجموعة الهيكل الخاصة بألبينا على امتداد ممتص الصدمات الأمامي الديناميكي الهوائي، بالإضافة إلى ملحق المصد الخلفي بلون الهيكل والذي يحتوي على أنابيب العادم الرباعية، كما تم الانتهاء من عجلات البينا كلاسيك مقاس 20 بوصة المطروقة المميزة باللون Marron Volciano وتأتي مع حروف B5 GT، وبالنسبة للجزء الخارجي ، فإن ظلال Alpina Blue و Alpina Green المصورة قياسية ، في حين أن لوحة الألوان الاختيارية تشمل Arctic Race Blue، و Petrol Mica، و Verde British Racing ، و Chalk ، و Imola Red ، و Daytona Violet.

BMW Alpina B5 GT

تتوفر سيارة BMW Alpina B5 GT بالفعل للطلب على الرغم من أن التوافر المحدود لـ 250 وحدة في جميع أنحاء العالم يعني أنها لن تبقى على هذا الحال لفترة طويلة، في ألمانيا يبلغ سعر السيارة السيدان 145,500 يورو (157,920 دولارًا) وسعر سيارة Touring بـ 148,500 يورو (161،176 دولارًا) شاملاً الضرائب، من المقرر أن تبدأ عمليات تسليم الإصدار الخاص في يوليو 2023.