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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

إيلون ماسك يجتمع مع إدارة بايدن لمناقشة مستقبل السيارات الكهربائية

صدى البلد

التقى ايلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بالعديد من مسؤولي إدارة بايدن في وقت سابق من هذا الأسبوع لمناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات، يأتي هذا وسط حالة عدم يقين متزايدة فيما يتعلق بقواعد لجنة التجارة الفيدرالية الجديدة البالغة 7500 دولار، سوف تستفيد تسلا بشكل كبير من لوائح الائتمان الضريبي الجديدة.

إيلون ماسك يجتمع مع إدارة بايدن لمناقشة مستقبل السيارات الكهربائية

ألمح ايلون ماسك إلى أنه ليس من المعجبين بالرئيس بايدن في عدة مناسبات، وفي الوقت نفسه فشل الرئيس مرارًا وتكرارًا في الاعتراف بـ تسلا و ماسك عند مناقشة وضع السيارات الكهربائية، حتى أن بايدن نسب الفضل إلى ماري بارا ، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز ، في "إضفاء الكهربة على صناعة السيارات بأكملها"، وهو أمر غريب نظرًا لكمية السيارات الكهربائية التي تبيعها جنرال موتورز مقابل تسلا، وحاولت إدارة بايدن (لكنها فشلت) تمرير ائتمان إضافي بقيمة 4500 دولار للمركبات الكهربائية.

 

اعترف بايدن منذ ذلك الحين بأن تسلا هي أكبر شركة لتصنيع السيارات الكهربائية في أمريكا، وحقيقة أن إدارة بايدن تدعو ماسك لإجراء محادثات هي علامة إيجابية، حيث تمتلك تسلا تأثيرًا أكبر في سوق السيارات الكهربائية من أي مصنع آخر وهي واحدة من أكثر الشركات قيمة في أمريكا، ومن ثم فمن الصواب أن يمنح البيت الأبيض تسلا الاعتراف الذي تستحقه.

 

على الرغم من أن الطبيعة الدقيقة لاجتماع ماسك لا تزال طي الكتمان، صرح متحدث باسم البيت الأبيض أن الفرضية العامة كانت "أهداف مشتركة حول مستقبل صناعة السيارات الكهربائية" يُعتقد أن ماسك لم يجتمع مع بايدن نفسه، ولكن بدلاً من ذلك مع اثنين من كبار المسؤولين من إدارته.

السيارات الكهربائية بايدن إيلون ماسك تسلا أمريكا

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