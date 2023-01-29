BMW تكشف عن أسعار M3 CS موديل 2024.. صور

تبدأ BMW عرض سيارة M3 CS محدودة المدى للجمهور لأول مرة في سباق دايتونا 24 ساعة في نهاية هذا الأسبوع، وستهبط في النصف الثاني من عام 2023، ولم تذكر BMW عدد الوحدات التي سيتم إنتاجها، ولا كم نسخة سيتم بيعها في أستراليا، حسب المعلن سيتم تسعيرها من 249,900 دولار أسترالي (177,504 دولار)، وهذا يزيد عن سعرها المبدئي الذي يبلغ 118,700 دولار أمريكي (167000 دولار أسترالي) في الولايات المتحدة.

تعتبر BMW M3 CS أغلى بكثير من M3الأصلية (160,900 دولارًا أستراليًا / 114,271 دولارًا أمريكيًا) و Mercedes-AMG C 63 E Performance Hybrid القادمة والتي من المتوقع أن تبدأ بحوالي 200,000 دولار أسترالي (142,040 دولارًا أمريكيًا).

تمتلك سيارات M شعبية جارفة في أستراليا، لدرجة أن واحدة من كل خمس سيارات BMW مسجلة في الدولة تحمل شارة BMW M.

تشترك BMW M3 CS في العديد من أجزائها مع M4 CSL، يتضمن ذلك نفس المحرك ذي الست أسطوانات المعدلة ذات الشاحن التوربيني المزدوج سعة 3.0 لتر والذي يشتمل على عمود مرفقي جديد خفيف الوزن مزوَّد ورأس أسطوانة مع قلب مطبوع ثلاثي الأبعاد وعلبة مرافق بهيكل سطح مغلق، وإجمالاً فإن سيارة السيدان الرياضية القوية تصل إلى 543 حصاناً عند 6250 دورة في الدقيقة و 479 رطل قدم (650 نيوتن متر) من عزم الدوران.

الفرق الرئيسي بين M3 CS و M4 CSLهو أن الأول يستخدم نظام الدفع الرباعي xDriveبينما الأخير يستخدم الدفع بالعجلات الخلفية فقط، وهذا يعني أن M3 CSأسرع بكثير، وقادرة على الوصول إلى 60 ميلاً في الساعة (96 كم / ساعة) في 3.2 ثانية مقارنة بـ 3.8 ثانية من M4 CSL.

تم اتخاذ عدد من تدابير توفير الوزن خلال عملية انتاج M3، ويشمل هذا غطاء محرك من ألياف الكربون، ومدخل هواء، وأغطية مرايا، وموزع خلفي، وجناح، ويوجد أيضًا عادم جديد من التيتانيوم، ونتيجة لذلك، يزن M3 CS 75رطلاً (34 كجم)، مما يجعل الميزان 3915 رطلاً (1،776 كجم).