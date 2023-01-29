عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

BMW تكشف عن أسعار M3 CS موديل 2024.. صور

صدى البلد

تبدأ BMW عرض سيارة M3 CS محدودة المدى للجمهور لأول مرة في سباق دايتونا 24 ساعة في نهاية هذا الأسبوع، وستهبط في النصف الثاني من عام 2023، ولم تذكر BMW عدد الوحدات التي سيتم إنتاجها، ولا كم نسخة سيتم بيعها في أستراليا، حسب المعلن سيتم تسعيرها من 249,900 دولار أسترالي (177,504 دولار)، وهذا يزيد عن سعرها المبدئي الذي يبلغ 118,700 دولار أمريكي (167000 دولار أسترالي) في الولايات المتحدة.

400 سيارة نادرة وفاخرة تزين معرض الرياض| صور

يضم أغلى وأشهر السيارات في العالم.. معرض الرياض يبهر الحضور| فيديو

تعتبر  BMW M3 CS أغلى بكثير من M3الأصلية (160,900 دولارًا أستراليًا / 114,271 دولارًا أمريكيًا) و Mercedes-AMG C 63 E Performance Hybrid القادمة والتي من المتوقع أن تبدأ بحوالي 200,000 دولار أسترالي (142,040 دولارًا أمريكيًا).

تمتلك سيارات M شعبية جارفة في أستراليا، لدرجة أن واحدة من كل خمس سيارات BMW مسجلة في الدولة تحمل شارة BMW M.

تشترك BMW M3 CS في العديد من أجزائها مع M4 CSL، يتضمن ذلك نفس المحرك ذي الست أسطوانات المعدلة ذات الشاحن التوربيني المزدوج سعة 3.0 لتر والذي يشتمل على عمود مرفقي جديد خفيف الوزن مزوَّد ورأس أسطوانة مع قلب مطبوع ثلاثي الأبعاد وعلبة مرافق بهيكل سطح مغلق، وإجمالاً فإن سيارة السيدان الرياضية القوية تصل إلى 543 حصاناً عند 6250 دورة في الدقيقة و 479 رطل قدم (650 نيوتن متر) من عزم الدوران.

الفرق الرئيسي بين M3 CS و M4 CSLهو أن الأول يستخدم نظام الدفع الرباعي xDriveبينما الأخير يستخدم الدفع بالعجلات الخلفية فقط، وهذا يعني أن M3 CSأسرع بكثير، وقادرة على الوصول إلى 60 ميلاً في الساعة (96 كم / ساعة) في 3.2 ثانية مقارنة بـ 3.8 ثانية من M4 CSL.

تم اتخاذ عدد من تدابير توفير الوزن خلال عملية انتاج M3، ويشمل هذا غطاء محرك من ألياف الكربون، ومدخل هواء، وأغطية مرايا، وموزع خلفي، وجناح، ويوجد أيضًا عادم جديد من التيتانيوم، ونتيجة لذلك، يزن M3 CS 75رطلاً (34 كجم)، مما يجعل الميزان 3915 رطلاً (1،776 كجم).

BMW M3 CS BMW M3 CS Mercedes-AMG amg

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص وعاجل .. منتخب الجزائر يصدم الأهلي بشأن أحمد القندوسي

تصرّف من الخطيب مع كهربا قبل كأس العالم للأندية | شاهد

يفضح صفقات كيد النساء.. مرتضى منصور يثير الجدل من جديد |شاهد

رسميًا .. أول تعليق من خالد الغندور على انتقال القندوسي للأهلي

إعلامي رياضي: الأهلي يتربص بصفقة الزمالك المنتظرة

استثنائي |أول رد فعل من خالد الغندور عقب ضياع صفقة الزمالك لصالح الأهلي

صدمة مدويه للزمالك| الأهلي يضم القندوسي من وفاق سطيف

الضرب هيبقى شديد الفترة الجاية.. تصريح غامض من شوبير| شاهد

موضوعات متعلقة

400 سيارة نادرة وفاخرة تزين معرض الرياض| صور

يضم أغلى وأشهر السيارات في العالم.. معرض الرياض يبهر الحضور| فيديو

بـ 100 ألف جنيه.. أرخص عربية صيني مستعملة في مصر| صور

لذوي الاحتياجات.. سيارة الشعب بـ 130 ألف جنيه| صور

لعشاق الكلاسيك.. إعادة إحياء أول شيفروليه كامارو في التاريخ

بداية من 133 ألف ريال.. 5 سيارات دفع رباعي في قطر| صور

أشهرها كورولا وصني.. أسعار 5 سيارات يابانية جديدة في مصر| صور

وفر بنزين.. سعر أشهر هاتشباك مستعملة في مصر| صور

ترشيحاتنا

الرقية الشرعية للأطفال من العين والحسد والمس

معرض الكتاب.. طه حسين الأكثر طلباً

خبر حزين.. اغلاق لعبة Fortnite لأقل من 18 سنة

زيلينسكي يفرض عقوبات على 185 كيانا وفردا لهم علاقة مع روسيا

رضيعة تؤدي العمرة.. فيديو لأجمل طفلة في الحرم يحصد ملايين الإعجابات

حسام البدري: القندوسي إضافة كبيرة لـ الأهلي وينتظره مستقبل باهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جورج كلوني يعلن إصابته بشلل نصفي في الوجه.. تفاصيل

بعد ضبط عبوات من بودرة السيراميك.. بديل البيكنج بودر والفانيليا في الكيك

للمرة الخامسة.. ياسمين صبري تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة أنيقة

الكبسولة المشعة .. أستراليا تعلن عن كارثة جديدة تهدد البشرية

فيديو

مش هنسيبها في البرد.. مصري ينقذ سيدة وأطفالها في الكويت بعد طردهم

بيتباع فى وسط البلد.. رد صادم من نجلاء بدر على فستانها الجرئ

وصل لـ11 عاما.. نجوم تزوجوا بفارق سن كبير عن شريك حياتهم| فيديو

توقف حركة لب الأرض.. ما علاقته بتحذيرات يوم القيامة ودوران الحيوانات؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

اﻟﻤﺰﻳﺪ