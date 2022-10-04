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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 644 حصانا.. BMW تكشف النقاب عن نسختها الجديدة XM.. صور

السيارة بي ام دبليو XM 
السيارة بي ام دبليو XM 

تواصل عملاقة تصنيع السيارات الالمانية BMW من تعززي تواجدها داخل السوق العالمي للسيارات، بعد ان كشفت النقاب عن نسختها الجديدة XM موديل 2023، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام.

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السيارة بي ام دبليو XM 

القدرات الفنية لسيارة BMW الجديدة 

 

تعتمد السيارة بي ام دبليو XM الجديدة كليًا على ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 8 سرعات، بينما تستمد قوتها من محرك V8، سعة 4000 سي سي، بقوة 483 حصانا، إلى جانب دعم بمحرك كهربائي بقوة 197 حصانا.

السيارة بي ام دبليو XM 

وتحقق السيارة بي ام دبليو XM عزم دوران اجمالي يقدر بـ 800 نيوتن/متر، وقوة قدرها 644 حصانا، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 250 كيلومتر/ساعة، مع امكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 4.1 ثانية.

السيارة بي ام دبليو XM 

كما تتمكن السيارة بي ام دبليو XM في الوصول إلى سرعة 200 كيلومتر/ساعة من نقطة السكون 0، خلال فترة زمنية تستغرق 14.2 ثانية، ومع حزمة M Driver الاختيارية تستطيع السيارة أن تصل لسرعة قصوى تقدر بـ 270 كيلومتر في الساعة.

السيارة بي ام دبليو XM 

وتأتي السيارة بي ام دبليو XM بعجلات رياضية قياسها 23 بوصة، مدعومة بجنوط معدني ذات تصميم هندسي انيق، بالاضافة إلى واجهة امامية تتسم بالصرامة مع مصابيح امامية نحيفة، وشبكة من مقطعين تحاوطها لمسات ذهبية اللون، بينما ظهر الجزء الخلفي بمنظومة عادم رباعي المخارج ذات اداء مزودج.

السيارة بي ام دبليو XM 
BMW BMW الجديدة سيارة BMW الجديدة بي إم دبليو XM

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