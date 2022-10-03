BMW تكشف عن أحدث أسعار X1 موديل 2023 الجديدة عالمياً | صور

أصدرت العلامة التجارية الألمانية لصناعة السيارات BMW أكثر من 100 صورة جديدة لسيارة الدفع الرباعي BMW X1 موديل 2023، وذلك عقب بمناسبة الكشف عن السيارة الجديدة لوسائل الإعلام.
رفعت شركة تصنيع السيارات الألمانية الستار عن سيارة X1 الجديدة للمرة الأولى في أواخر مايو، تشير إليها على أنها مركبة رياضية مدمجة وتتميز بتصميم أفضل من طراز الجيل السابق.
جاءت X1 بواجهة جديدة ملفتة للنظر بشكل خاص، ويأتي ذلك بفضل إدراج الشبكات الإلزامية التي ليست الأكبر في عائلة BMW ولكنها تظل ضخمة لسيارة بهذا الحجم، حيث قامت BMW أيضًا بوضع زوج من المصابيح الأمامية الجديدة مكتملًا بأضواء نهارية مقلوبة على شكل حرف L تعمل على تعزيز المظهر الديناميكي لسيارة X1.
تستمر هذه التغييرات التصميمية المدهشة في الجزء الخلفي من سيارة الدفع الرباعي حيث يوجد جناح جديد مثبت على السقف، ومصابيح خلفية LED مع توقيع ضوئي ملفت للنظر، وناشر جريء مع لوحة انزلاقية فضية.
يعتبر الفرق الرئيسي بين X1 الجديد والقديم هو أن طراز 2023 أكبر قليلاً، حيث يبلغ طوله 1.7 بوصة (43 ملم)، وعرضه 0.9 بوصة (22.9 ملم)، وارتفاعه 1.7 بوصة (43 ملم)، بينما زادت قاعدة العجلات أيضًا بمقدار 0.9 بوصة (22.9 ملم) وتستقر عند 106 بوصة (2692.4 ملم)، وتساهم هذه الأبعاد المتزايدة في توفير مساحة إضافية للكتف والمرفق لكل من ركاب المقاعد الأمامية والخلفية.
سيتوفر الطراز الجديد في الولايات المتحدة مجموعة واحدة فقط من المحركات للاختيار من بينها ، وهي محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني يوفر 241 حصانًا بين 4500 و 6500 دورة في الدقيقة و 295 رطل قدم (400 نيوتن متر) من عزم الدوران بين 1500 و 4000 دورة في الدقيقة.
يعمل المحرك جنبًا إلى جنب مع ناقل حركة مزدوج القابض بسبع سرعات يرسل الطاقة عبر جميع العجلات الأربع.
تبدأ أسعار سيارة BMW X1 2023 بـ 38,600 دولار، وسيطرح للبيع في الربع الرابع من هذا العام.