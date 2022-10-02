ظهور مميز لنسخة سوداء أقوى من الوحش الجديد BMW XM | صور

شاركت BMW صور جديدة لواحدة من نسخ Label Red التي سيتم انتاجها من سيارتها الكروس اوفر الجديدة عالية الأداء BMW XM ، والتي سيتم إطلاقها العام المقبل.

ستعمل Label Red كنوع رئيسي من سيارات الدفع الرباعي الفائقة التي تقدم نسخة معززة من مجموعة نقل الحركة الهجينة التي ستجعلها أقوى كروس أوفر غير كهربائي في السوق.

BMW XM Label Red

يعني الاسم Label Red مجموعة من القطع واللمسات الحمراء غير المتوفرة في البديل الطراز الأساسي لسيارة XM وهي تشمل اللون الأحمر حول الشبكات الأمامية الضخمة وإطار النوافذ الجانبية الحمراء، وهي عناصر يتم تشطيبها عادةً باللون الذهبي ولكن يمكن اختيارها باللون الأسود شديد اللمعان من خلال حزمة Shadow Line من BMW.

BMW XM Label Red

قامت BMW أيضًا بتجهيز XM Label Red بعجلات مميزة تجمع بين الأضلاع السوداء اللامعة مع لمسات حمراء زاهية، وعند النظر عن كثب سيلاحظ أن شارة XM على الشبكة قد انتهت الآن باللون الأحمر. لا يوجد صورة للمقصورة الداخلية، لكن شركة صناعة السيارات الألمانية تقول إن مخطط اللونين الأحمر والأسود يستمر في الداخل "ويلفت الانتباه إلى تفاصيل محددة".

على الرغم من أن شركة صناعة السيارات لم تكشف بعد النقاب عن XM Label Red بالكامل، فقد أكدت أنها ستتمتع بقدر كبير من القوة الإضافية على الطراز الأساسي الذي يأتي بقوة 644 حصانًا عند 5400 دورة في الدقيقة وعزم دوران يبلغ 590 رطل قدم (800 نيوتن متر) بين 1600 - 5000 دورة في الدقيقة.

BMW XM Label Red

ستعمل BMW على إجراء تغييرات جديدة على محرك V8 مزدوج الشاحن التوربيني سعة 4.4 لتر والمحرك الكهربائي الموجود في ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي الثماني سرعات، وعندها سيكون محرك طراز XM Label Red قادر على انتاج 738 حصانًا (748 حصانًا / 550 كيلو وات) و 735 رطلًا قدمًا (997 نيوتن متر) ) من ذروة عزم الدوران.

لم يتضح بعد مدى سرعة XM Label Red بعد الإضافات الجديدة، لكن بإمكان النموذج الأصلي الوصول إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة (96 كم / ساعة) في 4.1 ثانية، مما يعني وقتًا أقل من 4 ثوانٍ.

BMW XM Label Red

سيحمل XM Label Red علاوة كبيرة على الطراز العادي، في حين أن XM المتاحة حاليًا يبدأ سعرها من 159,000 دولار بالإضافة إلى 995 دولار رسوم إضافية، فإن تسعير الولايات المتحدة لـ Label Red سيبدأ من 185000 دولار.