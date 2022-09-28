عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بي إم دبليو ترفع النقاب عن سيارتها M3 تورينج موديل 2023 ..صور

بي إم دبليو M3 تورينج
بي إم دبليو M3 تورينج 2023

كشفت شركة  بي إم دبليو عن إصدارها M3  تورينج موديل 2023 المخصص للبيع في أستراليا أوائل العام القادم ، حيث انه سيتم تقديمها بسعر 115.061 دولار ، كما أن النسخة المخصصة من سيارة بي إم دبليو M3  موديل 2023 لا تختلف عن الإصدارات المقدمة في الأسواق العالمية الأخرى .

بي إم دبليو M3 تورينج 2023

تحصل سيارة بي إم دبليو M3  موديل 2023 علي قوتها من  محرك سداسي الأسطوانات سعة 3000 سي سي ، متصل بشاحن توربيني مزدوج، وينتج قوة قدرها 503 حصان، وعزم اقصي للدوران  650 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة M ستيبترونيك مكون من ثماني سرعات، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتي  100 كم / ساعة في مدة زمنية قدرها 3.6 ثانية ، وتصل إلي سرعتها القصوى 200 كم / ساعة في 12.9 ثانية.

بي إم دبليو M3 تورينج 2023

بناقل حركة يدوي.. بي أم دبليو تروج لإصدارها Z4 موديل 2023 |صور

تعديلات رائعة لـ بي إم دبليو M5 CS على طريقة G-POWER .. صور


تقدم سيارة بي إم دبليو M3  موديل 2023 بجنوط معدنية مقاس 19 بوصة ، وشارة بي إم دبليو M ، وتقنية ليزرلايت ، ومساعد الضوء العالي، ونظام الدخول المريح من خلال مفتاح بي إم دبليو الرقمي، وحزمة اتصالات ، و DAB ، وراديو رقمي و مساعد للسائق ، وتنجيد جلد ميرينو ، ونظام صوت محيط من هارمن و كاردون،  و شادو لاين M شديد اللمعان،  وزخارف من ألياف الكربون في المقصورة،  ونظام مساعد وقوف السيارات بلس،  ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

بي إم دبليو M3 تورينج 2023

تظهر سيارة بي إم دبليو M3  موديل 2023 بتجربةM  كربون والتي تضيف مقاعد من ألياف الكربون وأغطية مرايات جانبية من ألياف الكربون ومداخل ممتص صدمات أمامي من ألياف الكربون ونافذة خلفية من ألياف الكربون.

بي إم دبليو M3 تورينج 2023

والجدير بالذكر أن سيارة بي إم دبليو M3  موديل 2023  تحتوي علي تصميم داخلي من جلد ميرينو بدون أي تكلفة إضافية، يمكن اختيار مقصورة من جلد ميرينو من برنامج بي إم دبليو الشخصي مقابل 648 دولار .

بي إم دبليو M3 تورينج 2023

علاوة علي ذألك يمكن طلب سيارة سيارة بي إم دبليو M3  موديل 2023 كومبتيشن بمكابح من السيراميك الكربوني بسعر 10.695 دولار ، وتشمل ستة مكابس أمامية ، بالإضافة إلي مجموعة من خيارات الطلاء من برنامج بي إم دبليو الشخصي.

 

بي إم دبليو تورينج الأسترالية تقنية الفيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يومان إجازة رسمية خلال الأسبوع الأول من الدراسة .. تعرف عليهما

فرج عامر: مفاجآت جديدة في قضية كهربا وقد تنقلب رأسا على عقب

ألحق أشتري الشبكة | تراجع أسعار الذهب بمصر بنسبة 28% | فيديو

للمبتدئين بـ 71 ألف جنيه.. أرخص سيارة أوبل أوتوماتيك في سوق المستعمل

بعد تصريح إكرامي.. هل رفض رمضان صبحي عرض الزمالك من أجل الأهلي؟

تعليق غير متوقع من خالد الغندور علي رفض رمضان صبحي الانضمام للزمالك

فرمان سويسري.. كولر يرفض رحيل نجم الأهلي

بالأسماء الأهلي يحسم صفقتين جديدتين والإعلان الرسمي خلال ساعات

موضوعات متعلقة

بـ 223 ألف جنيه.. مواصفات هيونداي إلنترا 2012 ..صور

باقة 400 ألف جنيه.. 5 سيارات موديل 2022 |صور

لسنة أولي سواقة..5 سيارات مستعملة ب 120 الف جنيه ..صور

حريق مصنع تسلا بألمانيا.. كابوس جديد لـ إيلون ماسك.. فيديو

سيارة رولز رويس جوست بلاك بتعديلات نوفوتيك وبقوة 696 حصانا.. تفاصيل وصور

تويوتا السعودية تطلق إصدارها الأخير في من FJ Cruiser موديل 2023

تعرف على أرخص 5 موديلات سكوتر 2022 في مصر.. صور

أقل سعر لتويوتا كورولا مستعملة موديل 2015 .. تعرف عليه|صور

ترشيحاتنا

الشهود في مصرع صيدلي حلوان : استغاث بنا من فتك أسرة زوجته

وزيرة البيئة : تغير المناخ زاد الأمطار في الشتاء وأطال اليوم بالصيف

مشاهد مرعبة .. إعصار إيان يصل ولاية فلوريدا الأمريكية | فيديو

مشوفتش ومحصلش | ابن صيدلي حلوان يفجر مفاجأة عن واقعة البلكونة.. تحقيقات النيابة

71 قتيلا وجريحا.. ارتفاع حصيلة الهجوم الإيراني على إقليم كردستان

النيابة في مصرع صيدلي حلوان : حماته طلبت من زوجته تصويره أثناء إذلاله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتقادها على السوشيال ميديا .. ياسمين عز ترد بفيديو غنائي |شاهد

بفيديو جديد.. فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة جريئة | شاهد

إلهام شاهين بإطلالة هيفاء وياسمين صبري.. من الأجمل بالتايجر | شاهد

أحمد الفيشاوي يكشف كواليس ريتسا

فيديو

قرارات مهمة من التعليم عن الثانوية العامة والعام الدراسي الجديد| فيديو جراف

نصب واحتيال.. تعرف على سبب رخص سعر اللحمة المفرومة |فيديو جراف

وزير الدفاع: ذكرى وفاة الزعيم عبد الناصر نموذج للأجيال القادمة في الكفاح والتضحية.. فيديو وصور

زار مجمع توازن الصناعي.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته للإمارات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

اﻟﻤﺰﻳﺪ