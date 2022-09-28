بي إم دبليو ترفع النقاب عن سيارتها M3 تورينج موديل 2023 ..صور

كشفت شركة بي إم دبليو عن إصدارها M3 تورينج موديل 2023 المخصص للبيع في أستراليا أوائل العام القادم ، حيث انه سيتم تقديمها بسعر 115.061 دولار ، كما أن النسخة المخصصة من سيارة بي إم دبليو M3 موديل 2023 لا تختلف عن الإصدارات المقدمة في الأسواق العالمية الأخرى .

بي إم دبليو M3 تورينج 2023

تحصل سيارة بي إم دبليو M3 موديل 2023 علي قوتها من محرك سداسي الأسطوانات سعة 3000 سي سي ، متصل بشاحن توربيني مزدوج، وينتج قوة قدرها 503 حصان، وعزم اقصي للدوران 650 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة M ستيبترونيك مكون من ثماني سرعات، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتي 100 كم / ساعة في مدة زمنية قدرها 3.6 ثانية ، وتصل إلي سرعتها القصوى 200 كم / ساعة في 12.9 ثانية.

بي إم دبليو M3 تورينج 2023



تقدم سيارة بي إم دبليو M3 موديل 2023 بجنوط معدنية مقاس 19 بوصة ، وشارة بي إم دبليو M ، وتقنية ليزرلايت ، ومساعد الضوء العالي، ونظام الدخول المريح من خلال مفتاح بي إم دبليو الرقمي، وحزمة اتصالات ، و DAB ، وراديو رقمي و مساعد للسائق ، وتنجيد جلد ميرينو ، ونظام صوت محيط من هارمن و كاردون، و شادو لاين M شديد اللمعان، وزخارف من ألياف الكربون في المقصورة، ونظام مساعد وقوف السيارات بلس، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

بي إم دبليو M3 تورينج 2023

تظهر سيارة بي إم دبليو M3 موديل 2023 بتجربةM كربون والتي تضيف مقاعد من ألياف الكربون وأغطية مرايات جانبية من ألياف الكربون ومداخل ممتص صدمات أمامي من ألياف الكربون ونافذة خلفية من ألياف الكربون.

بي إم دبليو M3 تورينج 2023

والجدير بالذكر أن سيارة بي إم دبليو M3 موديل 2023 تحتوي علي تصميم داخلي من جلد ميرينو بدون أي تكلفة إضافية، يمكن اختيار مقصورة من جلد ميرينو من برنامج بي إم دبليو الشخصي مقابل 648 دولار .

بي إم دبليو M3 تورينج 2023

علاوة علي ذألك يمكن طلب سيارة سيارة بي إم دبليو M3 موديل 2023 كومبتيشن بمكابح من السيراميك الكربوني بسعر 10.695 دولار ، وتشمل ستة مكابس أمامية ، بالإضافة إلي مجموعة من خيارات الطلاء من برنامج بي إم دبليو الشخصي.