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سيارات

بي إم دبليو تكشف عن الموديل X8 الجديد.. صور

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:33 م
بي إم دبليو X8
بي إم دبليو X8
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أماني نوار

التقطت عدسات المصورين صورا تجسسية  لـ بي إم دبيلو X8  التي لا تبدو مثل أي سيارة كروس اوفر تعرض الآن في الأسواق من حيث التصميم الغريب، الذي أصبح مثيرا للجدل.


 تصميم السيارة يتميز بهويتها الخاصة، حيث حصلت السيارة على خط كتف مختلف عن x4 أو X6 وربما تشبه x2، إلى حدما، وتبدو الرفاهية على خلفية السيارة، حيث تتمتع السيارة بزوج من المصابيح الخلفية الأفقية مع نافذة بمظهر تقليدي إلى حد ما، ولا يبدو السقف منحدرا بشكل  كاف لنقول إنها كروس اوفر كوبيه.


الواجهة الأمامية يمكن أن نقول إنها ليست بي إم دبليو التقليدية، حيث حصلت على غطاء محرك وألواح هيكل جانبية فريدة من نوعها، ومصابيح أمامية منقسمة.


 وبالنسبة لقوة السيارة، فتقول الشائعات إنها ستتوفر بنسخة هجينة بالقابس تحمل اسم X8 M45e بقوة 388 حصانا و600 حصان من نفس مجموعة توليد القوة المستخدمة في X5 xDrive45e.


ومن المفترض أن بي إم دبليو ستكشف النقاب عن السيارة الجديدة كليا خلال هذا العام، لتبدأ المبيعات في عام 2022.

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