تسريب صور بي إم دبليو M3 وM4 موديل 2021 قبل الكشف عنها رسميًا

أعلنت منذ أيام قليلة شركة بى إم دبليو عن صور تشويقية جديدة لسيارتي بي إم دبليو M3 وM4 موديل 2021، ولكن تم الكشف عن الصور من خلال تسريب للصور الرسمية قبل الكشف عنها بوقت قصير .

وأظهرت الصور المسربة لسيارة M3 عن لونها بطلاء أخضر مذهل، في حين تم طلاء M4 كوبيه ذات البابين بطلاء أصفر أنيق.

وتأتي النسختين بشبك الكُلى العملاق الجديد المثير للجدل، وأغطية محرك ذات تصميم شرس مع فتحات تهوية كبيرة، كما تمتلكان مصابيح أمامية بتصميم حاد، وواجهة خلفية بتصميم قوي مع عوادم رباعية ومشتت هواء جريء، في حين يختلف تصميم المصابيح الخلفية بين M3 وM4.

وتستمد كلتا السيارتين قوتهم من محرك مزدوج التيربو بست أسطوانات سعة 3 لتر، والمستخدم في X3 M وX4 M، والذي يولد قوة 473 حصان و598 نيوتن.متر بشكل قياسي، في حين يولد قوة 503 حصان ونفس عزم الدوران في نسخ كومبتيشن.

ستأتي معظم فئات بي ام دبليو M3 وM4 الجديدة بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات بنظام دفع على جميع العجلات، في حين ستتوفر فئات بدفع خلفي وناقل حركة يدوي بست سرعات.