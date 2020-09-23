AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تسريب صور بي إم دبليو M3 وM4 موديل 2021 قبل الكشف عنها رسميًا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

أعلنت منذ أيام قليلة شركة بى إم دبليو عن صور تشويقية جديدة لسيارتي بي إم دبليو M3 وM4 موديل 2021، ولكن تم الكشف عن الصور من خلال تسريب للصور الرسمية قبل الكشف عنها بوقت قصير .

وأظهرت الصور المسربة لسيارة M3 عن لونها بطلاء أخضر مذهل، في حين تم طلاء M4 كوبيه ذات البابين بطلاء أصفر أنيق.

وتأتي النسختين بشبك الكُلى العملاق الجديد المثير للجدل، وأغطية محرك ذات تصميم شرس مع فتحات تهوية كبيرة، كما تمتلكان مصابيح أمامية بتصميم حاد، وواجهة خلفية بتصميم قوي مع عوادم رباعية ومشتت هواء جريء، في حين يختلف تصميم المصابيح الخلفية بين M3 وM4.

وتستمد كلتا السيارتين قوتهم من محرك مزدوج التيربو بست أسطوانات سعة 3 لتر، والمستخدم في X3 M وX4 M، والذي يولد قوة 473 حصان و598 نيوتن.متر بشكل قياسي، في حين يولد قوة 503 حصان ونفس عزم الدوران في نسخ كومبتيشن.

ستأتي معظم فئات بي ام دبليو M3 وM4 الجديدة بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات بنظام دفع على جميع العجلات، في حين ستتوفر فئات بدفع خلفي وناقل حركة يدوي بست سرعات.

تسريب صور بي إم دبليو M3 وM4 موديل 2021 قبل الكشف عنها رسميًا
تسريب صور بي إم دبليو M3 وM4 موديل 2021 قبل الكشف عنها رسميًا
تسريب صور بي إم دبليو M3 وM4 موديل 2021 قبل الكشف عنها رسميًا
تسريب صور بي إم دبليو M3 وM4 موديل 2021 قبل الكشف عنها رسميًا
تسريب صور بي إم دبليو M3 وM4 موديل 2021 قبل الكشف عنها رسميًا
تسريب صور بي إم دبليو M3 وM4 موديل 2021 قبل الكشف عنها رسميًا
تسريب صور بي إم دبليو M3 وM4 موديل 2021 قبل الكشف عنها رسميًا
تسريب صور بي إم دبليو M3 وM4 موديل 2021 قبل الكشف عنها رسميًا
تسريب صور بي إم دبليو M3 وM4 موديل 2021 قبل الكشف عنها رسميًا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على تفاصيل BMW M5 كومبتيشن 2021.. فيديو

لأول مرة.. بتمويهات خفيفة BMW M3 الجديدة أثناء اختبارها.. صور

تشويقية جديدة لـ تويتا أوربان كروزر 2021 الـ SUV

ظهور بي إم دبليو M4 كوبيه 2021 قبل تدشينها.. صور

لأول مرة.. اختبار بي إم دبليو M4 الجديدة بوضوح على حلبة نوربورغرينغ

لأول مرة.. BMW تظهر M3 تورينج 2022 أثناء اختبارها.. صور

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يعتذر لـ نادي طنطا.. ويؤكد: سنحاسب محمود علاء على ما فعله

رهان بين حازم إمام وميدو على نتيجة مباراة الزمالك وطنطا.. شاهد

رضا عبدالعال لصدى البلد عن هدف الزمالك الثالث: إحنا بنلعب في دورة رمضانية .. فيديو

طارق يحيى: رضا عبد العال سبب لي مشاكل.. والزمالك قادر على حصد دوري أبطال إفريقيا

لجنة مكافحة كورونا تحسم الجدل بشأن التفرقة بين الأنفلونزا وكورونا.. فيديو

صور غريبة من داخل العناية المركزة بمستشفى الشهداء بالمنوفية.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطيع من الأبقار يدهس مدير مدرسة حتى الموت ببريطانيا.. صور

تسريب صور بي إم دبليو M3 وM4 موديل 2021 قبل الكشف عنها رسميًا

أسعار هوندا 2020 في مصر.. صور