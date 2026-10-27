مجلس جامعة بنها الأهلية يكرم رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة

كرم مجلس جامعة بنها الأهلية برئاسة الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، تقديرا لجهوده وتعاونه المثمر مع الجامعة في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بمشروع افتتاح مجمع العيادات الخارجية، وإنشاء مستشفى للطب البيطري بمدينة العبور، بما يدعم العملية التعليمية والخدمات المجتمعية، ويعزز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والأجهزة التنفيذية.



جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور محمود صقر، نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ومديري البرامج وأعضاء مجلس الجامعة، والأستاذ أيمن بيومي أمين عام الجامعة.

واكد الدكتور تامر سمير حرص جامعة بنها الأهلية على تعزيز علاقاتها مع مؤسسات الدولة المختلفة ، وتوطيد أواصر التعاون مع جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بما يدعم جهود الجامعة في تطوير منظومتها التعليمية

وخدماتها المجتمعية.

من جانبه، أعرب المهندس محمود مراد عن تقديره لمجلس جامعة بنها الأهلية، برئاسة الدكتور تامر سمير، على هذا التكريم، مؤكدا اعتزازه بالتعاون القائم بين الجهاز والجامعة، وحرصه على مواصلة التنسيق المشترك بما يسهم في دعم خطط الجامعة المستقبلية.