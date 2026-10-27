قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سنتكوم تنفي انسحاب القوات الأمريكية من مضيق هرمز وتؤكد استمرار مهامها
لافروف: الصراع في أوكرانيا مستمر ومرشح للتصاعد وسط تعثر التسوية
مدبولي يستعرض مقترحات تطوير مطار العاصمة الجديدة وإنشاء منطقة لوجستية استثمارية محيطة به
الدولة والقطاع الخاص.. خطة لتوفير 100 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل
استعدادا لإطلاق مشروع حصين.. مفتي الجمهورية يستقبل النائب محمد أبو العينين
هجوم يستهدف البريد الإلكتروني لجورجيا ميلوني ونواب بالبرلمان الإيطالي
السيول تحاصر إيلات.. إسرائيل تغلق جميع الطرق المؤدية إلى المدينة بسبب الأمطار الغزيرة
انتخابات الكنيست.. 3.2 مليون ناخب يدلون بأصواتهم وسط ترقب اليمين لمصير حكومة الاحتلال
وزير الخارجية: الطلاب المتفوقين ثروة قومية وركيزة أساسية في بناء المستقبل
خامنئي يبحث شروط إنهاء الحرب مع واشنطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مجلس جامعة بنها الأهلية يكرم رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

كرم مجلس جامعة بنها الأهلية برئاسة الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، تقديرا لجهوده وتعاونه المثمر مع الجامعة في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بمشروع افتتاح مجمع العيادات الخارجية، وإنشاء مستشفى للطب البيطري بمدينة العبور، بما يدعم العملية التعليمية والخدمات المجتمعية، ويعزز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والأجهزة التنفيذية.


جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور محمود صقر، نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ومديري البرامج وأعضاء مجلس الجامعة، والأستاذ أيمن بيومي أمين عام الجامعة.
واكد الدكتور تامر سمير حرص جامعة بنها الأهلية على تعزيز علاقاتها مع مؤسسات الدولة المختلفة ، وتوطيد أواصر التعاون مع جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بما يدعم جهود الجامعة في تطوير منظومتها التعليمية 
وخدماتها المجتمعية.
من جانبه، أعرب المهندس محمود مراد عن تقديره لمجلس جامعة بنها الأهلية، برئاسة الدكتور تامر سمير، على هذا التكريم، مؤكدا اعتزازه بالتعاون القائم بين الجهاز والجامعة، وحرصه على مواصلة التنسيق المشترك بما يسهم في دعم خطط الجامعة المستقبلية.

جامعة بنها الأهلية جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة مجلس الجامعة مدينة العبور القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

خطة النواب توافق على تخصيص 5% من سيارات «تحيا مصر» لذوي الإعاقة

وزير التربية والتعليم

بعد قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين..ننشر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة

وزير التربية والتعليم

تنبيه عاجل لطلاب 2 بكالوريا بشأن مادة الثقافة المالية

الاهلي

المقاولون العرب يعلن انتقال نجمه للأهلي.. تفاصيل

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

الاهلي

عرض تركي يهدد استمرار نجم الأهلي.. تفاصيل

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة.. الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

مجلس جامعة بنها الأهلية يكرم رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

محافظ أسوان يكرم الفائزين فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة البدء في تنفيذ الكوبري الجديد ورصف الطريق الرابط بين الكوبريين القديم والجديد

محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات لبدء إنشاء كوبري جديد ببورفؤاد لتيسير الحركة المرورية

بالصور

كيف تتعامل المرأة نفسيًا بعد اكتشاف زواج زوجها بأخرى؟.. وخطوات لاستعادة نفسها

مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى
مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى
مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى

نشرة المرأة والمنوعات | هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟.. أسباب نفسية وراء تأجيل الرد على الرسائل برغم رؤيتها

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟.. أسباب نفسية

ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟ أسباب نفسية
ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟ أسباب نفسية
ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟ أسباب نفسية

بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟.. ماذا يقول ذلك عنك؟

بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟
بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟
بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خيوط العنكبوت

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة إيست نفرت

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مصر والسعودية.. فك الكماشة الإستراتيجي للأمن القومي في عالم بلا رحمة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الرفض تصنع الأمم مجدها

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هو أنا مصرى !!

المزيد