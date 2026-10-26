ضبط طن و200 كجم من الكبدة والأسماك لتغير خواصها الطبيعية بالقليوبية

تمكنت لجنة من الإدارة العامة للتفتيش بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالقليوبية، من ضبط طن و200 كجم من الكبدة والأسماك المتغيرة في خواصها الطبيعية، خلال حملة رقابية استهدفت الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

جاءت الحملة بتوجيهات الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور محمد سعد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبتكليف من الدكتور أيمن محروس، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، وبالتنسيق مع الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية.

ترأس اللجنة الدكتور أيمن عبد المقصود والدكتورة إيناس إبراهيم، بالاشتراك مع إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بمديرية الطب البيطري بالقليوبية، بمشاركة الدكتور عفيفي إبراهيم.

وأسفرت الحملة عن ضبط الكميات المشار إليها من الكبدة والأسماك التي تبين تغير خواصها الطبيعية، حيث جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب.

وتأتي هذه الحملات في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ تداول المنتجات الغذائية، والتصدي لمحاولات تداول الأغذية غير المطابقة للاشتراطات الصحية، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.