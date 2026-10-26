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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلاف على إصلاح هاتف.. ضبط طرفى مشاجرة بالقليوبية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحب الحساب بقيام عدة أشخاص بإقتحام المحل التجارى ملكه والتعدى عليه بالضرب وتحطيم محتوياته وسرقة مبلغ مالى وهواتف محمولة منه بالقليوبية.


بالفحص تبين أنه بتاريخ 13/ سبتمبر المنقضى تبلغ لمركز شرطة قليوب بحدوث مشاجرة بين طرف أول (مالك محل هواتف محمولة ، وعامل " له معلومات جنائية") طرف ثان (3 عمال "إثنان منهم مصابان بكسر ورش خرطوش ، وتم نقل أحدهما لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم") لخلافات بينهم حول إصلاح هاتف محمول خاص بالطرف الثانى قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب بإستخدام سلاح أبيض والتهجم على المحل وتحطيم محتوياته مما دعا مالك المحل بإطلاق عيار نارى تجاههم من سلاح نارى "فرد خرطوش" كان بحوزته مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها.


أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وضبط بحوزتهم (فرد خرطوش - سلاح أبيض "المستخدمين فى التعدى").. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات. 


تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق. 
 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سرقة مبلغ مالى

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