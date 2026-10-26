الأرصاد: طقس الغد حار نهارًا ومائل للبرودة ليلًا

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء، الموافق 27 أكتوبر، طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحار على جنوب البلاد، بينما يسود ليلًا طقس مائل للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء.
وتتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.
وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر وخليج العقبة، وقد تغزر على بعض المناطق، لتصل إلى حد السيول في مناطق حلايب و الشلاتين ومرسى علم وخليج العقبة ووسط سيناء، وبعض مناطق جنوب الصحراء الشرقية.
كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب الصعيد، وقد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق، خاصة صحراء مطروح، على فترات متقطعة.
وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.
أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ومتر ونصف، مع رياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.
أما البحر الأحمر، فتكون حالته خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ومتر و75 سنتيمترًا، مع رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 30 20
العاصمة الادارية 31 19
6 اكتوبر 31 18
بنها 30 20
دمنهور 29 19
وادى النطرون 29 19
كفر الشيخ 28 18
بلطيم 27 19
المنصورة 29 149
الزقازيق 29 19
شبين الكوم 28 18
طنطا 27 19
دمياط 28 21
بورسعيد 27 22
الاسماعيلية 30 20
السويس 31 20
العريش 28 19
رفح 27 18
رأس سدر 29 22
نخل 28 15
كاترين 24 12
الطور 28 20
طابا 27 18
شرم الشيخ 30 23
الغردقة 30 21
الاسكندرية 29 18
العلمين 28 17
مطروح 27 17
السلوم 26 16
سيوة 28 17
رأس غارب 30 22
سفاجا 31 22
مرسى علم 31 23
شلاتين 32 23
حلايب 31 24
أبو رماد 31 22
مرسى حميرة 32 23
أبرق 33 22
جبل علبة 32 21
رأس حدربة 31 22
الفيوم 30 19
بني سويف 30 19
المنيا 31 18
أسيوط 31 18
سوهاج 33 19
قنا 35 21
الأقصر 35 22
أسوان 36 23
الوادى الجديد 34 20
أبوسمبل 35 21
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :-
المدينة العظمى الصغرى
مكة 38 27
المدينة 37 23
الرياض 36 23
المنامة 34 29
أبوظبى 36 28
الدوحة 37 28
الكويت 34 21
دمشق 29 17
بيروت 26 22
عمان 25 16
القدس 26 19
غزة 26 22
بغداد 35 20
مسقط 31 29
صنعاء 24 09
الخرطوم 39 25
طرابلس 24 20
تونس 26 16
الجزائر 23 12
الرباط 23 15
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-
المدينة العظمى الصغرى
أنقرة 19 10
إسطنبول 20 15
إسلام آباد 29 14
نيودلهى 31 18
جاكرتا 33 25
بكين 19 05
كوالالمبور 32 25
طوكيو 19 16
أثينا 19 15
روما 22 09
باريس 15 13
مدريد 23 09
برلين 15 07
لندن 16 14
مونتريال 14 02
موسكو 12 04
نيويورك 16 07
واشنطن 21 10
نواكشوط 38 22
أديس أبابا 22 13