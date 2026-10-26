الأرصاد: طقس الغد حار نهارًا ومائل للبرودة ليلًا

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء، الموافق 27 أكتوبر، طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحار على جنوب البلاد، بينما يسود ليلًا طقس مائل للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر وخليج العقبة، وقد تغزر على بعض المناطق، لتصل إلى حد السيول في مناطق حلايب و الشلاتين ومرسى علم وخليج العقبة ووسط سيناء، وبعض مناطق جنوب الصحراء الشرقية.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب الصعيد، وقد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق، خاصة صحراء مطروح، على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ومتر ونصف، مع رياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.

أما البحر الأحمر، فتكون حالته خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ومتر و75 سنتيمترًا، مع رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 30 20

العاصمة الادارية 31 19

6 اكتوبر 31 18

بنها 30 20

دمنهور 29 19

وادى النطرون 29 19

كفر الشيخ 28 18

بلطيم 27 19

المنصورة 29 149

الزقازيق 29 19

شبين الكوم 28 18

طنطا 27 19

دمياط 28 21

بورسعيد 27 22

الاسماعيلية 30 20

السويس 31 20

العريش 28 19

رفح 27 18

رأس سدر 29 22

نخل 28 15

كاترين 24 12

الطور 28 20

طابا 27 18

شرم الشيخ 30 23

الغردقة 30 21

الاسكندرية 29 18

العلمين 28 17

مطروح 27 17

السلوم 26 16

سيوة 28 17

رأس غارب 30 22

سفاجا 31 22

مرسى علم 31 23

شلاتين 32 23

حلايب 31 24

أبو رماد 31 22

مرسى حميرة 32 23

أبرق 33 22

جبل علبة 32 21

رأس حدربة 31 22

الفيوم 30 19

بني سويف 30 19

المنيا 31 18

أسيوط 31 18

سوهاج 33 19

قنا 35 21

الأقصر 35 22

أسوان 36 23

الوادى الجديد 34 20

أبوسمبل 35 21

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 38 27

المدينة 37 23

الرياض 36 23

المنامة 34 29

أبوظبى 36 28

الدوحة 37 28

الكويت 34 21

دمشق 29 17

بيروت 26 22

عمان 25 16

القدس 26 19

غزة 26 22

بغداد 35 20

مسقط 31 29

صنعاء 24 09

الخرطوم 39 25

طرابلس 24 20

تونس 26 16

الجزائر 23 12

الرباط 23 15

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-



المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 19 10

إسطنبول 20 15

إسلام آباد 29 14

نيودلهى 31 18

جاكرتا 33 25

بكين 19 05

كوالالمبور 32 25

طوكيو 19 16

أثينا 19 15

روما 22 09

باريس 15 13

مدريد 23 09

برلين 15 07

لندن 16 14

مونتريال 14 02

موسكو 12 04

نيويورك 16 07

واشنطن 21 10

نواكشوط 38 22

أديس أبابا 22 13