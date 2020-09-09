لأول مرة.. ظهور بي إم دبليو M4 كشف بعد عام من الاختفاء.. صور

تعمل حاليا شركة بى ام دبليو BMWجاهدة للكشف الرسمي عن سيارتها الجديدة M3 وM4 ، والتى أكدت أنها ستعلن عنهما في هذا الشهر.





وتقوم الشركة الآن بإجراء الاختبارات النهائية لكلا من السيارتين ، وبناء على المعلومات المؤكدة التى اعلنتها الشركة سابقا ان M3 ستظهر لأول مرة بطلاء أخضر، بينما ستظهر M4 للمرة الأولى بطلاء أصفر.





وبعد أكثر من عام على اخر ظهور لسيارة M4 وهي مموهة ، التقطت العدسات التجسسية السيارة أثناء وجودها مع نماذج أولية أخرى، وتظهر مموهة أيضًا إلا أنها أقل تمويهًا مما رأيناه في العام الماضي.





وتوضح الصور التجسسية الجديدة للسيارة أجزاء كبيرة من ألواح جسمها الخارجى، و جنوط النموذج الأولي، والتي تبدو فريدة من نوعها، ومختلفة عن M4 ، و سقف ناعم وشبك أمامي ضخم.





وتستمد السيارة M4قوتها من نفس محرك شقيقتها ذات السقف الصلب M3 ، والذي سيكون محرك سعة 3 لتر مزدوج التوربو.





ويحصل الإصدار القياسي على قوة 473 حصان، ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي بست سرعات، بينما يحصل إصدار كومبتيشن على قوة 503 حصان، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات.





بالإضافة إلى توفر السيارة بنظام دفع خلفي في البداية، على أن تصل إصدارات الدفع على جميع العجلات بعد ذلك.