سعرها يقترب من 3 ملايين جنيه.. مواصفات بي إم دبليو جران كوبيه

كشفت شركة بي إم دبليو في مصر عن سيارتها الفئة الثامنة جران كوبيه ، وهي السيارة التي توفرها الشركة في مصر في فئة واحدة فقط بسعر 2 مليون ، 990 ألف جنيه لتستطيع هذه السيارة منافسة بورشة باناميرا، طرازات مرسيدس الأخرى.









تتميز السيارة بمحرك 4000 سي سي ، 8 سلندر بقوة 530 حصان ، وعزم دوران 750 نيوتن متر ن ويمكنها وفق المواصفات الوصول إلى 100 كم من الثبات في 3.9 ، وتنتقل القوة للعجلات من ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات .





سنجد أن مقصورة السيارة تتميز بتجهيزات عديدة وتشمل فرش ألكنتارا الفاخر ، وشاشة 12.3 بوصة ، وشاشة 10.25 ، ونظام صوت فاخر ، وفرش جلدي في عجلة القيادة ومقاعد لها مهام متعددة





ويتوفر في السيارة أيضا لمسات جلدية أخرى في السيارة ، 16 سماعة ولمسات M في أكثر من مكان وبلوتوث ، ونظام تحكم بالإشارات ، ورؤية محيطة ، وتأتي بتكييف داخلي من منطقتين ومشغل آبل كار بلاي .







