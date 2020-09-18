AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

سعرها يقترب من 3 ملايين جنيه.. مواصفات بي إم دبليو جران كوبيه

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:01 م
بي إم دبليو كوبيه
بي إم دبليو كوبيه
Advertisements
اماني نوار
كشفت شركة  بي إم دبليو  في مصر عن سيارتها الفئة الثامنة جران كوبيه ، وهي السيارة التي توفرها الشركة في مصر في فئة واحدة فقط بسعر 2  مليون ، 990 ألف جنيه لتستطيع هذه السيارة منافسة بورشة باناميرا، طرازات مرسيدس الأخرى. 


تتميز السيارة بمحرك 4000 سي سي ، 8 سلندر بقوة 530 حصان ، وعزم دوران 750 نيوتن متر ن ويمكنها وفق المواصفات الوصول إلى 100 كم من الثبات في 3.9 ، وتنتقل القوة للعجلات من ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات .

سنجد أن  مقصورة السيارة تتميز بتجهيزات عديدة وتشمل فرش ألكنتارا الفاخر ، وشاشة 12.3 بوصة ، وشاشة 10.25 ، ونظام صوت فاخر ، وفرش جلدي في عجلة القيادة  ومقاعد لها مهام متعددة 

ويتوفر في السيارة أيضا لمسات جلدية أخرى في السيارة ، 16 سماعة ولمسات M   في أكثر من مكان وبلوتوث ، ونظام تحكم بالإشارات ، ورؤية محيطة ، وتأتي بتكييف داخلي من منطقتين ومشغل آبل كار بلاي .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على مميزات وعيوب سيارة شانجان الصينية

مواصفات بي ام دبليو bmw x6 الجديدة في مصر.. فيديو وصور

مواصفات وأسعار سيارات شيفرولية chevrolet اليوم في مصر .. صور

مواصفات وسعر كيا بيجاس 2020

مواصفات و أسعار أشهر ١٠ سيارات في مصر بعد التخفيض.. صور

ترشيحاتنا

ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب مع تراجع الدولار| تفاصيل

ميركاتو الصيف.. 9 نجوم مهددون بالخروج من جنة الأهلي والزمالك

بعد تصدرها الترند.. 15 صورة تكشف عن إطلالات ياسمين عبد العزيز

3 مرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك.. ومدرب يصل القاهرة اليوم

يوسف بلايلي صفقة الأهلي الحائرة بين نفي والده وتأكيد صحف عالمية ..تفاصيل

جريمة مروعة.. 11 شخصا يغتصبون صومالية ويلقون بها من المبنى.. تفاصيل

AdvertisementS

5 علاقات جنسية تهز الشارع المصري..حاول إقامة علاقة محرمة مع خالته فخلصت عليه| تفاصيل

الحكومة تنفى تأجيل الدراسة بسبب الموجة الثانية لـ كورونا

بكفالة 40 ألف جنيه.. النائب العام يأمر بإخلاء سبيل أحمد حسن وزينب فى ترويع ابنتهما

وضع مخل.. طالب جامعي يقتل صديق والده بالعدوة فى المنيا

يوسف بلايلي ينضم الي النادي الاهلي .. تعرف علي موعد وصوله للقاهرة

بعد طلب ياسمين عبد العزيز الطلاق بسبب الكبدة النية.. اعرف ماذا يحدث للجسم عند تناولها؟

بعد اتفاق القاهرة وأثينا.. أردوغان يستسلم: مستعدون للحوار مع مصر

رئيس الضرائب بعد تجديد الثقة: دورنا ليس قائما على الجباية وحوافز جديدة للموظفين

سقوط شبكة دعارة تديرها سيدة تستقطب الرجال من خلال نشر صور الفتيات عبر الإنترنت

تبادلا إطلاق النار مع الشرطة.. إصابة عنصر إجرامى خطر وهروب آخر إلى الزراعات بأسيوط

خطوات سهلة.. الحكومة تشرح إجراءات التعاقد على عداد الكهرباء مسبوق الدفع

من بينهم دولة عربية.. الكويت يصدر قرارا بمنع دخول القادمين من 3 دول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر: مصابو كورونا ينقلون العدوى إلى حيواناتهم الأليفة

علامتين في الوجه تشير إلى نقص فيتامين ب 12

لا ترتدي الملابس فور شرائها.. دراسة تكشف الأسباب