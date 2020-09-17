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سيارات

تعرف على أسباب خروج الدخان من عادم السيارة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
اسباب خروج عادم السيارة
اسباب خروج عادم السيارة
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أماني نوار
خروجا الدخان من عادم السيارة يتكون من عادم السيارة يتكون  دخان  عادم السيارة من غازات مختلفة أعلاها نسبة هو النيتروجين N2  وهناك بخار الماءH2O ، وثاني أكسيد الكربون CO2  أيضا .

وسنجد أيضا غازات سامة وضارة مثل أول أكسيد الكربون والهيدركربونات ، وأكسيد النيتروجين ، وذلم حسب لون الدخان الذي يخرج من عادم السيارة يمكن معرفة أسباب خروج الدخان من عادم السيارة ، وتشخيص المشكة وإيجاد الحلول لها .

يعتبر الدخان الأبيض هو الدخان الذي يخرج من السيارة عند تشغيل المحرك ، ولايعتبر مشكلة إلا إذا استمر الدخان بالخروج بعد ارتفاع درجة حرارة المحرك بالخروج .

كما يجب فحص  سائل التبريد في الردياتير فمن المحتمل وجود تسرب في سائل التبريد أو انخفاض مستوى السائل ،ويعود سبب تسرب  سائل التبريد إلى وجود تآكل في الحشوات .

أما الدخان الازرق أو الدخان الرمادي يظره هذا الدخان بسبب وجود تسرب في زيت المحرك إلى الأسطوانات واختلاطه مع الوقود ، اما من أكثر الأسباب الأخرى كذلك فهي اختام الصمامات  المهرتئة وحلقات المكبس المهترئة .



وسنجد أن الدخان الاسود ينتج عن الاحتراق غير الكامل للوقود والذي ينتج عنه جزئيات الكربون الأسود  ، وذلك بسب وجود كميات كبيرة من الوقود وعدم وجود الاكسجين الكافي لحرقه


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