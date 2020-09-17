تعرف على أسباب خروج الدخان من عادم السيارة

خروجا الدخان من عادم السيارة يتكون من عادم السيارة يتكون دخان عادم السيارة من غازات مختلفة أعلاها نسبة هو النيتروجين N2 وهناك بخار الماءH2O ، وثاني أكسيد الكربون CO2 أيضا .



وسنجد أيضا غازات سامة وضارة مثل أول أكسيد الكربون والهيدركربونات ، وأكسيد النيتروجين ، وذلم حسب لون الدخان الذي يخرج من عادم السيارة يمكن معرفة أسباب خروج الدخان من عادم السيارة ، وتشخيص المشكة وإيجاد الحلول لها .



يعتبر الدخان الأبيض هو الدخان الذي يخرج من السيارة عند تشغيل المحرك ، ولايعتبر مشكلة إلا إذا استمر الدخان بالخروج بعد ارتفاع درجة حرارة المحرك بالخروج .



كما يجب فحص سائل التبريد في الردياتير فمن المحتمل وجود تسرب في سائل التبريد أو انخفاض مستوى السائل ،ويعود سبب تسرب سائل التبريد إلى وجود تآكل في الحشوات .



أما الدخان الازرق أو الدخان الرمادي يظره هذا الدخان بسبب وجود تسرب في زيت المحرك إلى الأسطوانات واختلاطه مع الوقود ، اما من أكثر الأسباب الأخرى كذلك فهي اختام الصمامات المهرتئة وحلقات المكبس المهترئة .







وسنجد أن الدخان الاسود ينتج عن الاحتراق غير الكامل للوقود والذي ينتج عنه جزئيات الكربون الأسود ، وذلك بسب وجود كميات كبيرة من الوقود وعدم وجود الاكسجين الكافي لحرقه





