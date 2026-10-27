روسيا: نتضامن مع الدول الأفريقية لإقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدالة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا تتضامن مع الدول الأفريقية في سعيها إلى إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدالة، وتعزيز مكانة القارة باعتبارها مركزاً مستقلاً ومؤثراً في التنمية العالمية، مشددة على أن العلاقات الروسية الأفريقية تقوم على مبادئ المساواة في السيادة والاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة.

جاء ذلك خلال لقاء زاخاروفا مع رؤساء المؤسسات الإعلامية والصحفيين وممثلي وسائل الإعلام الإفريقية، في إطار البرنامج العملي للمنتدى الإعلامي "روسيا – إفريقيا"، الذي عُقد في موسكو، اليوم الثلاثاء، حيث ناقش المشاركون مكانة القارة الإفريقية في النظام الدولي الجديد، وآفاق تطوير التعاون "الروسي الإفريقي" في المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية ،حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك".

وأشارت زاخاروفا إلى أن مفهوم السياسة الخارجية الروسية المحدّث، المعتمد عام 2023، ينص على دعم تطلعات الدول الإفريقية إلى إقامة نظام عالمي أكثر عدالة وتعددية، والعمل على الحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية التي قالت إنها تتفاقم نتيجة السياسات الاستعمارية الجديدة التي تنتهجها بعض الدول المتقدمة تجاه القارة.

وأكدت أن موسكو تنظر إلى الدول الإفريقية بوصفها شركاء مستقلين ومتساوين، تربطها بهم تقاليد طويلة من الصداقة والتعاون، موضحة أن أولويات الشراكة تشمل دعم سيادة الدول الإفريقية، والمساهمة في تسوية النزاعات انطلاقاً من مبدأ "حلول إفريقية للمشكلات الإفريقية"، وتعزيز التعاون في إطار الاتحاد الإفريقي ومنتدى الشراكة الروسية الإفريقية، فضلاً عن توسيع التبادل التجاري والاستثمارات وتطوير العلاقات الإنسانية والثقافية.